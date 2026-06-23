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El lanzador de los Cachorros, Edward Cabrera, sale en camilla por lesión en la pierna izquierda

NUEVA YORK (AP) — El lanzador dominicano de los Cachorros de Chicago, Edward Cabrera fue retirado del campo en un carrito la noche del martes después de lesionarse la pierna izquierda al estirarse para recibir un tiro en la primera base contra los Mets de Nueva York.

El lanzador de los Cachorros de Chicago, Edward Cabrera (30), reacciona tras sufrir una lesión durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el martes 23 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray)
El lanzador de los Cachorros de Chicago, Edward Cabrera (30), reacciona tras sufrir una lesión durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el martes 23 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray) AP

Con dos corredores en base en la quinta entrada, Cabrera corrió para cubrir la almohadilla cuando Jared Young conectó, con dos outs, un rodado desviado de la primera.

El segunda base Nico Hoerner se barrió para detener la pelota sobre el césped del jardín y le lanzó a Cabrera, quien se abrió de piernas al atrapar el tiro para el último out de la entrada.

El derecho de 28 años se llevó la mano a la parte interna del muslo izquierdo, luego se puso de pie e intentó caminar hacia el dugout.

Pero volvió a caer con evidente dolor y necesitó ayuda solo para incorporarse antes de que llegara un carrito y lo sacaran del terreno a través de una abertura en la pared del jardín en Citi Field.

Unas entradas después, se hizo un anuncio en el palco de prensa en el que se informó que Cabrera salió de su apertura por una distensión en el isquiotibial/aductor izquierdo.

El dominicano realizó 99 lanzamientos y se fue con ventaja de 7-2, encaminado a su quinta victoria del año.

Cabrera recibió en la zona de la ingle un batazo de regreso de Young en la segunda entrada antes de recoger la pelota y lanzar a la primera base para conseguir el out. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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