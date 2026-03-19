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El juvenil Lennart Karl podría debutar con Alemania y Rüdiger reaparece con miras al Mundial

FRÁNCFORT, Alemania (AP) — Lennart Karl, la sensación juvenil del Bayern Múnich, recibió el jueves su primera convocatoria con Alemania de cara al Mundial tras llamar la atención con sus goles en la Liga de Campeones.

Lennart Karl del Bayern Múnich celebra tras marcar un gol ante Atalanta en los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Múnich. (Tom Weller/dpa vía AP)
Lennart Karl del Bayern Múnich celebra tras marcar un gol ante Atalanta en los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Múnich. (Tom Weller/dpa vía AP) AP

Antonio Rüdiger, defensor central del Real Madrid, fue convocado de nuevo.

La citación llegó un día después de que Karl, volante ofensivo de 18 años, asistiera en un gol y marcara otro para el Bayern ante Atalanta en el partido de vuelta de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones.

Karl suma cuatro goles y dos asistencias en sus primeros siete partidos del torneo europeo. En octubre, en su primera titularidad, se convirtió en el goleador más joven del Bayern en la competición.

Otro jugador del Bayern con opciones de debutar internacionalmente es Jonas Urbig, quien ha estado en la portería debido a la baja de Manuel Neuer por una lesión en la pantorrilla. Urbig se recuperó de una conmoción cerebral para disputar el partido de vuelta de la victoria global 10-2 del Bayern sobre Atalanta el miércoles y evitar una crisis de lesiones.

Rüdiger vuelve a la convocatoria de Julian Nagelsmann por primera vez desde septiembre, después de que una lesión en el isquiotibial lo obligara a perderse gran parte de la primera mitad de la temporada, incluidos los últimos cuatro partidos de Alemania en las eliminatorias del Mundial.

Deniz Undav, delantero de Stuttgart, regresa tras anotar en cada uno de sus últimos cinco partidos de la Bundesliga. Con 16 goles, Undav es el segundo máximo anotador de la liga alemana, apenas por detrás de Harry Kane, del Bayern.

Alemania disputará amistosos contra Suiza como visitante el 27 de marzo y contra Ghana en Stuttgart tres días después.

Los cuatro veces campeones del mundo quedaron en el Grupo E del Mundial junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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