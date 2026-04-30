El jurado internacional de la Bienal de Venecia dimite tras oposición de Italia a Rusia

ARCHIVO - Un agente de seguridad privada permanece de pie junto al pabellón ruso, que se encuentra cerrado, en la 59ª Bienal de Arte de Venecia, Italia, el martes 19 de abril de 2022.(Foto AP/Antonio Calanni, archivo) AP

La Bienal indicó en un comunicado que el jurado, integrado por la presidenta, Solange Farkas, y Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma y Giovanna Zapperi, había renunciado. No ofreció una explicación para una medida tan inusual.

La renuncia se produjo después de una visita a la Bienal por parte de funcionarios del Ministerio de Cultura, que llegaron el miércoles para recabar información sobre la reapertura del Pabellón Ruso. El gobierno italiano se ha opuesto a la decisión de la Bienal de permitir que Rusia participe en la exposición internacional.

El jurado debía seleccionar a los ganadores del prestigioso León de Oro y otros premios el día de la inauguración oficial, el 9 de mayo. La Bienal anunció que, tras la renuncia del jurado, los visitantes de la Bienal elegirán a los ganadores de dos galardones: Mejor Participante en la 61ª Exposición comisariada “In Minor Keys” y la Mejor Participación Nacional entre los 100 pabellones nacionales. Se entregarán el día de clausura, el 22 de noviembre.

La primera ministra Giorgia Meloni, consultada sobre las renuncias, reiteró que el gobierno no estaba de acuerdo con la decisión de la Bienal de permitir la participación de los rusos, pero reconoció que la Bienal es autónoma.

Manifestó que no sabía si las renuncias estaban relacionadas con la decisión del Ministerio de Cultura de enviar inspectores a Venecia.

El ministro del gabinete Matteo Salvini afirmó que era una “gran idea” de la dirección de la Bienal permitir que los espectadores de la exposición decidan al ganador final de la Bienal, al final, y no un jurado.

“Así que será una Bienal autónoma y democrática”, expresó. “No se puede mejorar eso”.

La Unión Europea recortó la semana pasada una subvención de 2 millones de euros (2,3 millones de dólares) a la Bienal de Venecia por la participación de Rusia en la exposición por primera vez desde su invasión de Ucrania en 2022.

Artistas rusos retiraron su participación en 2022, y Rusia no presentó una exposición en 2024 para su pabellón permanente, que en su lugar prestó a Bolivia. Rusia participó por última vez en la Exposición Internacional de Arte en 2019.

La Bienal señaló en un comunicado que “no tiene autoridad para impedir que un país participe. Cualquier país reconocido por la República Italiana puede solicitar participar”.

Dado que Rusia es propietaria del pabellón construido en 1914 en los históricos Giardini, solo se le exigía enviar una notificación de su solicitud de participación, indicó la Bienal.

“La Biennale di Venezia rechaza cualquier forma de exclusión o censura de la cultura y el arte. La Bienal, al igual que la ciudad de Venecia, sigue siendo un lugar de diálogo, apertura y libertad artística, fomentando conexiones entre pueblos y culturas, con la esperanza constante de que terminen los conflictos y el sufrimiento”, afirmó la Bienal.

La exposición de arte contemporáneo de la Bienal es la más antigua y más importante del mundo, y comprende una exposición principal junto con pabellones nacionales, que son comisariados por separado por las naciones participantes.

En el pasado, la Bienal se ha negado a ceder a presiones para excluir a países, incluidos Irán e Israel, de la participación.

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Nicole Winfield contribuyó a este informe desde Roma.

FUENTE: AP