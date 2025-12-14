americateve

El joven Bartesaghi anota dos goles, pero Milan empata 2-2 con el Sassuolo

MILÁN (AP) — El joven defensor Davide Bartesaghi anotó sus primeros goles con el equipo mayor, pero no pudo evitar que el AC Milan empatara el domingo 2-2 en casa contra el Sassuolo en la Serie A.

Davide Bartesaghi del AC Milan celebra con su compañero Christopher Nkunku tras anotar en el encuentro ante el Sassuolo en la Serie A el domingo 15 de diciembre del 2025. (AP Foto/Luca Bruno)
El resultado dejó al Milan solo un punto por delante del Napoli, que más tarde juega contra el Udinese. El Inter de Milán también puede superar a su rival de ciudad si el Génova gana más tarde.

El Sassuolo solo había ganado uno de sus últimos tres partidos, pero tomó la delantera en San Siro a los 13 minutos. Los visitantes recuperaron el balón de un saque de banda defensivo del Milan y Andrea Pinamonti se lo dejó al veloz Ismaël Koné, quien se abrió paso en el área antes de elevarlo sobre Mike Maignan.

El Milan empató al 34 cuando Ruben Loftus-Cheek pasó el balón por el área para que Bartesaghi rematara con potencia desde cerca.

El joven de 19 años duplicó su cuenta inmediatamente después del descanso cuando corrió hacia el pase de Christopher Nkunku y disparó al primer palo.

Antes de que el Sassuolo igualara al 77 a través del suplente Armand Laurienté, tras otra asistencia de Pinamonti, le anularon goles a Christian Pulisic y Loftus-Cheek del Milan.

Laurienté, quien dio un giro al partido cuando entró, casi anotó el tanto de la victoria al 88 tras una carrera en solitario desde su propia mitad, pero su esfuerzo se estrelló contra el poste izquierdo.

