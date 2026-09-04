americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El jonrón de Rocchio deja en el terreno a Tigres y da a Guardianes triunfo 7-6 tras remontada

CLEVELAND (AP) — Brayan Rocchio conectó un jonrón decisivo en la novena entrada después de pegar un grand slam del empate en la cuarta, y lideró la remontada de los Guardianes de Cleveland para vencer 7-6 a los Tigres de Detroit en el primer juego de una doble cartelera dividida el viernes.

Brayan Rocchio, derecha, de los Guardianes de Cleveland, brinca sobre el plato después de batear el jonrón de la victoria en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Tigres de Detroit, en el primero de una doble cartelera dividida, el viernes 4 de septiembre de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Brayan Rocchio, derecha, de los Guardianes de Cleveland, brinca sobre el plato después de batear el jonrón de la victoria en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Tigres de Detroit, en el primero de una doble cartelera dividida, el viernes 4 de septiembre de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Con la victoria, los Guardianes se mantuvieron en el último puesto de comodín de la Liga Americana.

El venezolano Rocchio abrió la novena con un jonrón al jardín izquierdo ante Drew Sommers (1-4), y Cleveland cerró el encuentro con seis carreras sin respuesta después de estar abajo 6-1 en la tercera. Su tercer cuadrangular decisivo en las Grandes Ligas llegó después de su primer grand slam.

Cade Smith (4-1) lanzó la novena para acreditarse el triunfo, el tercero de los Guardianes en siete juegos durante su crucial serie en casa. Los Tigres cayeron a 4-15 desde el 14 de agosto.

Detroit amplió su ventaja a 6-1 en la tercera con un jonrón solitario de Spencer Torkelson ante Slade Cecconi, antes de que los Guardianes estallaran con cinco carreras en la cuarta. Travis Bazzana impulsó una con un sencillo productor, antes de que Rocchio enviara un lanzamiento de Keider Montero a 366 pies por encima de la cerca del jardín derecho.

Los novatos Max Clark y Ben Malgeri conectaron cada uno sencillos de dos carreras en la primera, cuando los Tigres anotaron cuatro veces contra Logan Allen en su primera apertura desde el 18 de julio. el venezolano Gleyber Torres conectó dos sencillos y anotó dos carreras en las primeras dos entradas.

El primer lanzamiento se retrasó 1 hora y 4 minutos debido a la lluvia.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

El Cangrejo habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

"El Cangrejo" habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

MARCO RUBIO ENDURECE MENSAJE SOBRE CUBA: "Trump y yo somos inquebrantables en que Cuba será libre"

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter