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El jonrón de Henry Bolte en el 4to inning ayuda a Atléticos a vencer 2-0 a Azulejos

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Henry Bolte conectó un jonrón solitario en la tercera entrada y Tyler White anotó con un lanzamiento descontrolado, mientras los Atléticos vencieron el miércoles por 2-0 a los Azulejos de Toronto.

El jardinero de los Atléticos, Henry Bolte, trota por las bases tras conectar un cuadrangular solitario durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Azulejos de Toronto, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Scott Marshall)
El jardinero de los Atléticos, Henry Bolte, trota por las bases tras conectar un cuadrangular solitario durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Azulejos de Toronto, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Scott Marshall) AP

El lanzador zurdo de los Atléticos, Brady Basso, permitió tres hits y otorgó tres bases por bolas, con cuatro ponches en cuatro entradas. Basso salió de un aprieto en la cuarta cuando los Azulejos amenazaron con corredores en las esquinas, pero cerró la entrada con un ponche.

Scott Blewett (2-0) se acreditó la victoria al lanzar dos entradas y permitir dos hits y una base por bolas, con un ponche.

Bolte conectó su décimo jonrón de la temporada en la tercera entrada ante Michael Lorenzen (3-12), uno de seis lanzadores que utilizó Toronto en un juego de bullpen. Lorenzen trabajó 2 2/3 entradas, cediendo cuatro hits, una base por bolas y las únicas carreras del partido.

El dominicano Elvis Alvardo (4-3) entró en la novena y ponchó a dos antes de provocar un elevado para apuntarse su sexto salvamento.

Los Atléticos ganaron por sexta vez en ocho juegos y se llevaron su primera serie ante los Azulejos desde julio de 2025.

Toronto quedó a 1 1/2 juegos por detrás de Cleveland en la lucha por el último comodín de la Liga Americana.

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