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El jonrón de 2 carreras de Nolan Arenado impulsa a Diamondbacks 3-2 sobre Astros

HOUSTON (AP) — Nolan Arenado conectó un jonrón de dos carreras para guiar a los Diamondbacks de Arizona a una victoria el domingo de 3-2 sobre los Astros de Houston.

Nolan Arenado, de los Arizona Diamondbacks, conecta un jonrón de dos carreras contra los Houston Astros durante la tercera entrada de un partido de béisbol el domingo 6 de septiembre de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)
Nolan Arenado, de los Arizona Diamondbacks, conecta un jonrón de dos carreras contra los Houston Astros durante la tercera entrada de un partido de béisbol el domingo 6 de septiembre de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip) AP

Arizona ganó dos de tres juegos este fin de semana para lograr su primera victoria de serie en Houston desde 2012.

El juego estaba empatado con dos outs en la tercera entrada cuando el 22do jonrón de la temporada de Arenado puso a los Diamondbacks arriba 3-1.

El cubano Yordan Álvarez le dio a los Astros una ventaja temprana con su cuadrangular solitario al jardín derecho en la primera entrada. Fue su 38vo jonrón de la temporada, la cifra más alta de su carrera, y está empatado con el dominicano Junior Caminero, de Tampa Bay, como la mayor cantidad en la Liga Americana.

El venezolano Eduardo Rodríguez (15-5) permitió apenas dos sencillos después del jonrón y ponchó a seis en seis entradas para ayudar a Arizona a mejorar a 8-0 en sus últimas ocho aperturas como visitante.

Kevin Ginkel ponchó a los tres bateadores en la novena para su tercer salvamento.

Peter Lambert (8-8) permitió siete hits y tres carreras, con seis ponches en siete entradas, en la derrota.

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