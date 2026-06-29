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El jardinero de Azulejos Addison Barger, fuera por lesión de espalda; se retrasa su regreso

TORONTO (AP) — El jardinero de los Azulejos de Toronto Addison Barger permanecerá inactivo varias semanas más debido a una reacción por estrés en la espalda, lo que retrasa aún más su regreso en una temporada marcada por las lesiones.

El mánager de los Azulejos, John Schneider, señaló el lunes que Barger sintió dolor de espalda mientras bateaba en las instalaciones de entrenamiento de primavera del equipo en Florida. Barger viajó a Toronto para someterse a una resonancia magnética, que reveló la reacción por estrés, una lesión ósea que provoca hinchazón e irritación.

Barger, fuera desde el 10 de mayo por una molestia en el codo, ha disputado apenas nueve juegos esta temporada. Batea para .045, sin jonrones y con dos carreras impulsadas.

Tuvo un hit en ocho juegos en marzo y abril antes de perderse 29 partidos por un esguince en el tobillo izquierdo.

Barger regresó el 9 de mayo contra los Angelinos. En la segunda entrada de ese día, atrapó un elevado de Vaughn Grissom y lanzó al plato a 101,2 millas por hora para retirar al cubano Jorge Soler y completar una doble matanza que terminó la entrada. Fue el lanzamiento más rápido en una asistencia desde los jardines de cualquier jugador de los Azulejos desde 2015, y el más veloz en las Grandes Ligas esta temporada.

Dos días después, Barger ingresó en la lista de lesionados por una molestia en el codo.

Barger conectó 21 jonrones y remolcó 74 carreras en 135 juegos la temporada pasada, ayudando a Toronto a llegar a la Serie Mundial.

Conectó el primer grand slam como bateador emergente en la historia de la Serie Mundial en el primer juego contra los Dodgers.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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