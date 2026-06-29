El jardinero de Azulejos Addison Barger, fuera por lesión de espalda; se retrasa su regreso

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El mánager de los Azulejos, John Schneider, señaló el lunes que Barger sintió dolor de espalda mientras bateaba en las instalaciones de entrenamiento de primavera del equipo en Florida. Barger viajó a Toronto para someterse a una resonancia magnética, que reveló la reacción por estrés, una lesión ósea que provoca hinchazón e irritación.

Barger, fuera desde el 10 de mayo por una molestia en el codo, ha disputado apenas nueve juegos esta temporada. Batea para .045, sin jonrones y con dos carreras impulsadas.

Tuvo un hit en ocho juegos en marzo y abril antes de perderse 29 partidos por un esguince en el tobillo izquierdo.

Barger regresó el 9 de mayo contra los Angelinos. En la segunda entrada de ese día, atrapó un elevado de Vaughn Grissom y lanzó al plato a 101,2 millas por hora para retirar al cubano Jorge Soler y completar una doble matanza que terminó la entrada. Fue el lanzamiento más rápido en una asistencia desde los jardines de cualquier jugador de los Azulejos desde 2015, y el más veloz en las Grandes Ligas esta temporada.

Dos días después, Barger ingresó en la lista de lesionados por una molestia en el codo.

Barger conectó 21 jonrones y remolcó 74 carreras en 135 juegos la temporada pasada, ayudando a Toronto a llegar a la Serie Mundial.

Conectó el primer grand slam como bateador emergente en la historia de la Serie Mundial en el primer juego contra los Dodgers. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP