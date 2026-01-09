Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión .

El jardinero agente libre Max Kepler suspendido 80 juegos por MLB tras positivo por dopaje

NUEVA YORK (AP) — El jardinero agente libre Max Kepler fue suspendido por 80 juegos el viernes tras dar positivo en una prueba por una sustancia prohibida para mejorar el rendimiento, en violación del programa antidrogas de las Grandes Ligas.