El invierno en EEUU será más húmedo y cálido, dicen meteorólogos

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ARCHIVO – Una persona camina cerca de la arena cubierta de nieve en el lago Michigan en Chicago, el 28 de enero de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo) AP

Es probable que El Niño modifique los patrones meteorológicos para provocar más humedad, pero con temperaturas más altas. Eso debería ayudar a borrar la persistente sequía del oeste, pero probablemente no hará felices a los amantes de la nieve en el norte del país, informó el jueves la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Aunque el servicio meteorológico no hace pronósticos estacionales de nevadas, sus meteorólogos indicaron que gran parte de las zonas del norte del país —incluidos el Noreste, la región de los Grandes Lagos, la parte superior de la región centro-norte y las Montañas Rocosas del Norte— debería esperar menos nieve de lo normal, mientras que las Rocosas del Sur, partes del sureste y el suroeste podrían recibir más de la habitual.

Empresas privadas de meteorología también pronostican la reducción de nieve en el norte, y Salt Lake City es la única gran área metropolitana donde AccuWeather prevé acumulaciones de nieve invernales por encima de lo normal. De acuerdo con la firma, se pronostica que Chicago, Boston, Nueva York y Filadelfia recibirán aproximadamente la mitad o menos de su nieve invernal normal.

¿Y el temido vórtice polar, con su gélida ráfaga de aire ártico que escapa hacia Estados Unidos? Eso no debería ocurrir en la misma medida que en la mayoría de los inviernos, pero eso no significa que no vaya a ocurrir en absoluto, explicó Jon Gottschalck, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional y jefe de rama.

“El Niño puede favorecer un invierno más templado que el promedio en el norte de Estados Unidos, pero, escuchen, incluso en los meses de invierno, eso no significa que no vaya a haber nieve. No significa que no pueda haber una tormenta de nieve. Así que no elimina el riesgo”, afirmó el director del Servicio Meteorológico Nacional, Ken Graham, en una sesión informativa con medios en la que presentó el pronóstico invernal de tres meses.

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La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP