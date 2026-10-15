americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El invierno en EEUU será más húmedo y cálido, dicen meteorólogos

WASHINGTON (AP) — Al parecer, el invierno en Estados Unidos será en general más húmedo y más cálido, pero no necesariamente con más nieve, según el pronóstico estacional oficial del gobierno federal y las previsiones de otros meteorólogos. El responsable será el fenómeno de El Niño.

ARCHIVO – Una persona camina cerca de la arena cubierta de nieve en el lago Michigan en Chicago, el 28 de enero de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)
ARCHIVO – Una persona camina cerca de la arena cubierta de nieve en el lago Michigan en Chicago, el 28 de enero de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo) AP

Es probable que El Niño modifique los patrones meteorológicos para provocar más humedad, pero con temperaturas más altas. Eso debería ayudar a borrar la persistente sequía del oeste, pero probablemente no hará felices a los amantes de la nieve en el norte del país, informó el jueves la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Aunque el servicio meteorológico no hace pronósticos estacionales de nevadas, sus meteorólogos indicaron que gran parte de las zonas del norte del país —incluidos el Noreste, la región de los Grandes Lagos, la parte superior de la región centro-norte y las Montañas Rocosas del Norte— debería esperar menos nieve de lo normal, mientras que las Rocosas del Sur, partes del sureste y el suroeste podrían recibir más de la habitual.

Empresas privadas de meteorología también pronostican la reducción de nieve en el norte, y Salt Lake City es la única gran área metropolitana donde AccuWeather prevé acumulaciones de nieve invernales por encima de lo normal. De acuerdo con la firma, se pronostica que Chicago, Boston, Nueva York y Filadelfia recibirán aproximadamente la mitad o menos de su nieve invernal normal.

¿Y el temido vórtice polar, con su gélida ráfaga de aire ártico que escapa hacia Estados Unidos? Eso no debería ocurrir en la misma medida que en la mayoría de los inviernos, pero eso no significa que no vaya a ocurrir en absoluto, explicó Jon Gottschalck, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional y jefe de rama.

“El Niño puede favorecer un invierno más templado que el promedio en el norte de Estados Unidos, pero, escuchen, incluso en los meses de invierno, eso no significa que no vaya a haber nieve. No significa que no pueda haber una tormenta de nieve. Así que no elimina el riesgo”, afirmó el director del Servicio Meteorológico Nacional, Ken Graham, en una sesión informativa con medios en la que presentó el pronóstico invernal de tres meses.

___

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
investigan posible fraude migratorio de ilhan omar: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

Por Redacción América Noticias Miami
inflacion en eeuu sube al 3,7% en septiembre: gasolina se dispara un 9,1% y presiona los precios

INFLACIÓN EN EEUU SUBE AL 3,7% EN SEPTIEMBRE: gasolina se dispara un 9,1% y presiona los precios

Por Redacción América Noticias Miami
El presidente Donald Trump escucha a Kimberly Guilfoyle en una recepción para celebrar el Día de la Independencia de Grecia en la Sala Este de la Casa Blanca, el 24 de marzo de 2025, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin, Archivo)

Trump pide la renuncia de Kimberly Guilfoyle como embajadora en Grecia tras denuncias de conducta indebida

Por Redacción América Noticias Miami
Gente esperando a vuelos mientras un avión de American Airlines circula por la pista en el aeropuerto LaGuardia (LGA) en el barrio de Queens, Nueva York, el domingo 9 de noviembre de 2025. (AP Foto/Adam Gray)

AMERICAN AIRLINES ELIMINARÁ DOS VUELOS DIRECTOS DESDE MIAMI EN ENERO DE 2027: estos son los destinos afectados

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Deportan a Cuba al balsero rescatado en una diminuta balsa frente a Key Biscayne, Miami

Deportan a Cuba al balsero rescatado en una diminuta balsa frente a Key Biscayne, Miami

BRUTAL ATROPELLO EN MIAMI: conductor lanza por los aires a un peatón en Allapattah y huye del lugar

BRUTAL ATROPELLO EN MIAMI: conductor lanza por los aires a un peatón en Allapattah y huye del lugar

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

Arrestan a conductor cubano de Uber acusado de agredir sexualmente a una mujer de 63 años en Hialeah

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

INVESTIGAN POSIBLE FRAUDE MIGRATORIO DE ILHAN OMAR: citan a familiares y revisan su fecha de nacimiento

INFLACIÓN EN EEUU SUBE AL 3,7% EN SEPTIEMBRE: gasolina se dispara un 9,1% y presiona los precios

INFLACIÓN EN EEUU SUBE AL 3,7% EN SEPTIEMBRE: gasolina se dispara un 9,1% y presiona los precios

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter