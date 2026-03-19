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El Inter busca volver al sendero de la victoria y se anima con el retorno de Lautaro Martínez

MILÁN (AP) — El Inter de Milán evidentemente echó de menos al delantero argentino Lautaro Martínez. Pero el campeón del mundo podría regresar este fin de semana para darle un impulso al equipo que lidera la Serie A.

Francesco Pio Esposito del Inter de Milán celebra tras anotar en el encuentro de la Serie A ante el Atalata el sábado 14 de marzo del 2026. (AP Foto/Antonio Calanni)
Francesco Pio Esposito del Inter de Milán celebra tras anotar en el encuentro de la Serie A ante el Atalata el sábado 14 de marzo del 2026. (AP Foto/Antonio Calanni) AP

Lautaro volvió a entrenar esta semana mientras se recupera de una lesión en el gemelo sufrida en el partido de ida del repechaje de la Liga de Campeones ante Bodø/Glimt.

En ausencia de su capitán y máximo goleador histórico, el Inter ha ganado apenas dos de seis partidos.

Los Nerazzurri tampoco han triunfado en sus últimos tres encuentros y buscan una inyección de confianza el domingo ante una Fiorentina en alza.

La recuperación de Lautaro está siendo monitoreada todos los días y se espera que el delantero comience en el banquillo en Florencia.

El equipo de Cristian Chivu mantiene una ventaja de ocho puntos sobre el AC Milan. Hace dos semanas, el Inter anhelaba ponerse 13 unidades por delante de su clásico rival con una victoria en derbi, pero los Rossoneri se llevaron los tres puntos.

Enfrentamientos clave

El Milan dejó escapar una oportunidad el domingo pasado para meterle emoción a la pugna por el título.

Después de que el Inter empatara con Atalanta la noche anterior, el Milan podría haber reducido la diferencia a cinco puntos con una victoria de visita a la Lazio. En lugar de eso, perdió y ahora mira de reojo al tercero Napoli.

El Milan recibe a Torino el sábado. Napoli, que marcha un punto detrás del Milan, juega el viernes ante Cagliari.

En el otro extremo de la tabla, Cremonese saldrá en busca de su primera victoria del año calendario y espera que un cambio de entrenador le ayude. El primer partido de Marco Giampaolo al mando será ante un Parma que ha logrado escalar en la clasificación y alejarse del peligro.

Jugadores a seguir

Kevin De Bruyne y Scott McTominay podrían volver a coincidir en el once inicial del Napoli por primera vez en casi cinco meses.

Los ex de la Liga Premier se asociaron de forma fulgurante al inicio de la temporada antes de la grave lesión de De Bruyne en octubre.

De Bruyne y McTominay, que también acaba de regresar de una lesión, ingresaron como suplentes al descanso la semana pasada y tuvieron un impacto inmediato al ayudar al Napoli a remontar para vencer 2-1 a Lecce.

Fuera del campo

Como está de luto antes del partido del domingo contra Pisa tras la muerte del copropietario Michael Bambang Hartono.

La muerte del magnate indonesio del tabaco, de 86 años, se anunció el jueves

Dirigido por Cesc Fàbregas, Como está cerca de una notable clasificación a la Liga de Campeones en apenas su segunda temporada de regreso a la Serie A tras una ausencia de 21 años. Ocupa el cuarto lugar en la tabla —por encima de equipos como Juventus y Roma.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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