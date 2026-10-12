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El índice Kospi surcoreano cae más de 7% debido a ventas en semiconductores ante temores por IA

HONG KONG (AP) — El índice de referencia Kospi de Corea del Sur cayó más de 7% el martes debido a la venta masiva de acciones de empresas de circuitos integrados, y la mayoría de las acciones asiáticas bajaron después de que los títulos en Estados Unidos cerraran con resultados mixtos.

Dos operadores pasan frente a la pantalla que muestra el Índice Compuesto de Precios de Acciones de Corea (KOSPI) en una sala de operaciones del Hana Bank, el martes 13 de octubre de 2026, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Lee Jin-man)
Dos operadores pasan frente a la pantalla que muestra el Índice Compuesto de Precios de Acciones de Corea (KOSPI) en una sala de operaciones del Hana Bank, el martes 13 de octubre de 2026, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Lee Jin-man) AP

El índice Kospi retrocedió 7,4% hasta 5.914,35, su nivel más bajo desde finales de julio. En junio alcanzó un máximo histórico tras superar los 9.000 puntos, impulsado por el auge mundial de la inteligencia artificial.

Samsung Electronics bajó 7,7%, mientras que el fabricante de chips de memoria SK Hynix se desplomó 8,8%.

Por otro lado, el Nikkei 225 de Japón cayó 2,5%, ubicándose en 67.292,39. El fabricante de equipos para circuitos integrados Tokyo Electron descendió 6,6%. SoftBank Group, inversor en OpenAI, perdió 8%.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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