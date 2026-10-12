El índice Kospi surcoreano cae más de 7% debido a ventas en semiconductores ante temores por IA

HONG KONG (AP) — El índice de referencia Kospi de Corea del Sur cayó más de 7% el martes debido a la venta masiva de acciones de empresas de circuitos integrados, y la mayoría de las acciones asiáticas bajaron después de que los títulos en Estados Unidos cerraran con resultados mixtos.