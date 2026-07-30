El índice Kospi de Corea del Sur sube más de 16% por alza en empresas de chips

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Un hombre pasa junto a las pantallas que muestran el índice bursátil KOSPI y el precio de las acciones de SK Hynix en una sala de operaciones del Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el viernes 31 de julio de 2026. (AP Foto/Lee Jin-man) AP

El Kospi se disparó en la apertura y siguió escalando, con un alza de 16,5%, hasta situarse en 6.515,40. Las acciones de Samsung Electronics subían 24,8%, mientras que el fabricante de chips de memoria SK Hynix se disparaba 27,8%.

El Kospi había caído más de 17% en los tres días previos, ya que los inversionistas se deshicieron de acciones tecnológicas, en parte por preocupaciones sobre una burbuja de IA y por el aumento de la competencia de rivales chinos en la fabricación de chips y en IA.

El repunte se produjo después de que Microsoft informara ganancias más sólidas de lo esperado en el último trimestre. Las acciones de Microsoft se dispararon 15,5% en su mejor jornada en casi 18 años. Los sólidos resultados se interpretaron como una señal de que el gasto en IA se está traduciendo en ganancias.

Los operadores regresaron en masa al mercado para comprar acciones de empresas tecnológicas que recientemente se habían desplomado ante las dudas de que las enormes inversiones generen rendimientos adecuados.

Pese al gran salto del viernes, el Kospi sigue muy por debajo del máximo de más de 9.000 puntos que alcanzó en junio.

El Nikkei 225 de Tokio subía 5,5% en las primeras operaciones del viernes, hasta 65.282,21 unidades. El conglomerado multinacional de inversiones SoftBank Group, accionista de OpenAI, ganaba 15%, mientras que el fabricante de equipos para chips Tokyo Electron avanzaba casi 11%.

En otras plazas de Asia, el índice Taiex de Taiwán subía más de 7%. El S&P/ASX 200 de Australia sumaba 0,5%, hasta 9.015,60. Los precios del petróleo cotizaban al alza por las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El crudo Brent subía 0,3% hasta 87,14 dólares por barril. Se negociaba cerca de 72 dólares por barril antes de que comenzara la guerra con Irán a finales de febrero. ___ Chan informó desde Hong Kong. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP