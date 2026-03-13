El ICE reemplaza a contratista de su mayor centro de detención tras escrutinio por malas condiciones

Un letrero indica la entrada a una serie de tiendas de campaña en el centro de detención de inmigrantes Camp East Montana en el desierto, en una base del Ejército de Estados Unidos en las afueras de El Paso, Texas, el viernes 13 de febrero de 2026. (AP Foto/Morgan Lee) AP

El cambio de contratista en Camp East Montana, en El Paso, Texas, se produce en un momento en que el lugar enfrenta escrutinio por las condiciones de vida que los detenidos han descrito como inhumanas desde su apresurada construcción y apertura el año pasado.

Con un promedio de casi 3.000 detenidos en seis largos campamentos de tiendas de campaña, se han acumulado pruebas que respaldan denuncias de hacinamiento, negligencia médica, desnutrición y angustia emocional. Un brote de sarampión también afectó recientemente al campamento, cuya clausura ha sido solicitada por varios legisladores demócratas del Congreso.

Los detenidos afirman que les cuesta obtener medicamentos y atención de salud, que han perdido cantidades importantes de peso por falta de alimentos y que viven con miedo de los guardias de seguridad, conocidos por usar la fuerza. En los primeros cinco meses del campamento se realizaron al menos 130 llamadas al 911, periodo en el que se produjeron dos muertes, varios intentos de suicidio, peleas y emergencias médicas, informó The Associated Press la semana pasada.

Acquisition Logistics, LLC, el principal contratista, había recibido el año pasado un acuerdo por un valor de hasta 1.300 millones de dólares para construir y administrar el campamento en la base Fort Bliss del Ejército de Estados Unidos. La empresa no tenía experiencia previa en la operación de un centro de detención del ICE, nunca había ganado un contrato federal por más de 16 millones de dólares y carecía de un sitio web funcional.

El ICE seleccionó a Amentum Services, Inc., que ha trabajado como subcontratista en Camp East Montana, como nuevo contratista principal, según un aviso federal publicado el miércoles y un portavoz de la agencia que no proporcionó su nombre. The Washington Post informó el miércoles sobre el cambio de contratistas.

El portavoz no indicó qué fue lo que motivó la rescisión del contrato de Acquisition Logistics, que, según los registros, se extendería hasta el 30 de septiembre de 2027, y ha llevado al gobierno a comprometer casi 600 millones de dólares hasta ahora.

El ICE afirmó que recientemente llevó a cabo una inspección de las condiciones en Camp East Montana, pero los hallazgos no se han hecho públicos. Ni Acquisition Logistics ni su presidente y director ejecutivo, Ken Wagner, han respondido hasta el momento a los mensajes en busca de comentarios.

El ICE señaló que Amentum, conocida por su trabajo con el ejército y agencias de inteligencia, era la más adecuada para asumir el control y mejorar las operaciones.

“El tamaño, la madurez y la trayectoria de Amentum los convierten en el socio adecuado en el momento adecuado”, afirmó el portavoz. “Trabajaremos estrechamente con ellos en la implementación de estándares más altos de atención médica, procedimientos más exhaustivos de procesamiento de casos y de admisión, y el cumplimiento de los requisitos de desempeño conforme a medidas de rendición de cuentas bien definidas”.

La representante demócrata de El Paso, Veronica Escobar, en cuyo distrito se encuentra el campamento, expresó su alivio el viernes por el reemplazo de Acquisition Logistics. Reiteró su llamado a que se cierre la instalación y a que se investigue a los contratistas involucrados por “el fraude que han perpetrado contra el contribuyente estadounidense”.

“Aún está por verse si el nuevo contratista supone una mejora, y sigo profundamente preocupada por las condiciones crónicamente deficientes que existen en Camp East Montana”, manifestó Escobar, quien ha recorrido la instalación siete veces.

Con sede en Chantilly, Virginia, la empresa matriz de Amentum se describe como un “proveedor global de soluciones avanzadas de ingeniería y tecnología” que presta servicios a agencias del gobierno de Estados Unidos y a otros clientes. En el pasado, la empresa ha brindado servicios al ICE y a otras divisiones del Departamento de Seguridad Nacional.

En el aviso, publicado en una base de datos de contrataciones, se indica que el ICE negociaba con Amentum un contrato sin licitación para operar Camp East Montana, lo que incluye proporcionar alojamiento seguro, atención médica y transporte. También se establece que el contrato duraría 180 días, y no se sabe qué ocurriría con Camp East Montana después de ese periodo.

“El contratista debe demostrar la capacidad para una transición operativa rápida y el cumplimiento sostenido de todos los requisitos regulatorios y de desempeño, salvaguardando así la seguridad pública y apoyando las prioridades nacionales de aplicación de la ley”, se lee en el aviso.

Mencionando la “naturaleza propietaria” de la infraestructura del campamento, en el aviso se afirma que ningún proveedor, salvo Amentum, podría ofrecer servicios ininterrumpidos en el sitio.

La instalación está destinada a estancias de corto plazo antes de que los detenidos sean trasladados, y la permanencia promedio ha sido de nueve días, según datos del ICE. Pero algunos detenidos han estado ahí durante semanas o meses mientras impugnan su detención o enfrentan problemas logísticos relacionados con sus deportaciones pendientes.

El cambio se produce mientras el ICE planea operar almacenes en todo el país para albergar a muchos más detenidos en ubicaciones únicas que Camp East Montana, con planes que contemplan que algunas de ellas tengan hasta 8.500 detenidos. Escobar instó al ICE a no abrir los almacenes, incluido uno previsto cerca de El Paso, que, según dijo, “solo serviría como herramientas para la inhumanidad de la administración”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP