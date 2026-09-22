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El huracán Polo se fortalece a categoría 4 en el Pacífico frente a México

MIAMI (AP) — El huracán Polo se convirtió en una tormenta de categoría 4 en el Pacífico oriental a última hora del lunes y se esperaba que llevara lluvias intensas al suroeste de México, pero permaneciera mar adentro.

Esta imagen proporcionada por la NOAA muestra al huracán Polo intensificándose en el océano Pacífico cerca de la costa de México, el lunes 21 de septiembre de 2026. (NOAA via AP)
Esta imagen proporcionada por la NOAA muestra al huracán Polo intensificándose en el océano Pacífico cerca de la costa de México, el lunes 21 de septiembre de 2026. (NOAA via AP) AP

La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 215 km/h (130 mph) y podría intensificarse aún más y alcanzar fuerza de categoría 5 el martes o el miércoles, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. Las tormentas de categoría 4 tienen vientos de 210 a 250 km/h (130 a 156 mph) en la escala Saffir-Simpson, y los huracanes de categoría 5 tienen vientos que superan los 250 km/h (157 mph).

Polo se desplazaba hacia el este-sureste a 7 km/h (5 mph) y se pronosticó que giraría bruscamente hacia el noroeste y el oeste-noroeste. En esa trayectoria, Polo rozaría la costa mexicana durante unos días sin tocar tierra directamente.

Se emitió un aviso de tormenta tropical para parte de la costa desde el sur de Manzanillo, en el estado de Colima, hasta Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero, lo que significa que eran posibles condiciones de tormenta tropical en el área dentro de dos días. Polo se ubicaba a unos 530 kilómetros (330 millas) al sur-sureste de Manzanillo a última hora del lunes.

Se pronosticaron lluvias intensas con potencial de inundaciones y deslaves para las zonas costeras de los estados de Guerrero y Michoacán hasta el jueves. Podrían registrarse cantidades menores de lluvia en porciones costeras de los estados de Oaxaca, Colima y Jalisco.

Más al oeste, en el océano Pacífico, la tormenta tropical Odalys estaba lejos de tierra, pero se esperaba que se convirtiera en huracán a mediados de semana. Odalys tenía vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph) el lunes.

En el océano Atlántico, la tormenta tropical Fay se había debilitado a 65 km/h (40 mph) al suroeste de las Azores y se pronosticó que se convertiría en remanente a última hora del martes.

Aún no se han formado huracanes en el Atlántico este año, y este año ha establecido un récord por el mayor tiempo que ha transcurrido desde el inicio de una temporada sin un huracán. Los efectos de El Niño de este año sofocan las tormentas antes de que ganen fuerza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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