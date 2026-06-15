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El hijo mayor de la princesa heredera de Noruega es condenado a 4 años de prisión por violación

Marius Borg Høiby, el hijo mayor de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, fue condenado a cuatro años de prisión el lunes tras ser declarado culpable de violación.

ARCHIVO - Marius Borg Hoiby y la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, en Oslo, el 16 de junio de 2022. (Lise Aserud/NTB Scanpix via AP, Archivo)
ARCHIVO - Marius Borg Hoiby y la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, en Oslo, el 16 de junio de 2022. (Lise Aserud/NTB Scanpix via AP, Archivo) AP

Fue declarado culpable de dos de los cuatro cargos de violación que enfrentaba y absuelto de los otros dos.

Høiby había sido acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres que estaban dormidas o que, por otras razones, no podían resistirse entre 2018 y 2024.

También enfrentaba otros cargos por delitos menores, entre ellos agresión, delitos relacionados con drogas y violaciones de una orden de alejamiento.

Høiby había negado las acusaciones de violación, pero admitió varios de los delitos menores.

El juicio, que duró seis semanas, concluyó en marzo después de los testimonios de múltiples denunciantes y la presentación de pruebas, incluidos mensajes, imágenes y videos del teléfono celular de Høiby. Los cargos de violación involucran a cuatro mujeres distintas entre 2018 y 2024. En cada caso, se alega que las mujeres estaban dormidas o gravemente incapacitadas.

Høiby ha negado las acusaciones de violación y ha cuestionado elementos clave de varias otras denuncias. Ha admitido algunos delitos menores, incluidos delitos relacionados con drogas, infracciones de tránsito e incumplimientos de una orden de alejamiento.

El caso ha generado una intensa atención internacional debido a la conexión de Høiby con la familia real. Aunque no tiene título real ni funciones oficiales, es hijo de la princesa heredera Mette-Marit de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, heredero al trono de Noruega, y creció en el hogar junto al futuro rey.

El interés se ha intensificado en los últimos días a medida que la salud de Mette-Marit se ha deteriorado. La princesa heredera, que padece fibrosis pulmonar y está a la espera de un trasplante de pulmón, ha estado en el centro de los argumentos legales sobre si a su hijo se le debería conceder una liberación temporal de la custodia antes del veredicto. Los tribunales de apelación dictaminaron que Høiby debía permanecer detenido mientras esperaba la sentencia.

El juicio también se ha desarrollado en medio de un renovado escrutinio sobre la familia real tras revelaciones acerca de los contactos pasados de Mette-Marit con Jeffrey Epstein, el delincuente sexual fallecido. Ella se ha disculpado públicamente por esa relación y afirmó que tuvo un mal criterio al mantener el contacto con él. No se le acusa de ninguna irregularidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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