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Giannis Antetokounmpo (7), del Heat de Miami, dispara sobre James Wiseman (35), de los Knicks de Nueva York, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la Copa NBA, el viernes 27 de noviembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Los Knicks borraron un déficit de 23 puntos para tomar la delantera en el cuarto periodo, pero Jalen Brunson encestó solo dos de tres tiros libres cuando recibió una falta al lanzar un triple con 9,8 segundos por jugar y el Heat resistió.

Miami ganaría su grupo si Filadelfia perdía en Indiana, pero los 76ers tenían una ventaja enorme en el cuarto periodo.

Brunson terminó con 27 tantos y ocho asistencias por los Knicks, que necesitaban ganar por al menos siete puntos y que los 76ers perdieran para tener la posibilidad de convertirse en el primer equipo en avanzar a la ronda de eliminación directa del torneo con marca de 2-2.

Karl-Anthony Towns aportó 19 unidades y 10 rebotes mientras jugaba con una lesión abdominal que lo tenía catalogado como en duda hasta poco antes del partido, y durante el encuentro se le vio hacer gestos de dolor en algunas ocasiones. ___

FUENTE: AP