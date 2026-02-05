americateve

El hambre se extiende a más ciudades en la región de Darfur, Sudán, mientras continúa la guerra

EL CAIRO, Egipto (AP) — La hambruna se está extendiendo en la región occidental de Darfur, devastada por la guerra en Sudán, y ya ha alcanzado dos ciudades más, informó el jueves un grupo global de monitoreo del hambre. El anuncio se produjo solo meses después de que el grupo dijera que la población en la ciudad principal de Darfur, El Fasher, estaba sufriendo hambruna.

La Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, o IPC, dijo en un nuevo informe que se ha detectado hambruna en las ciudades de Umm Baru y Kernoi en Darfur. En noviembre, el grupo dijo que El Fasher sufría hambruna, al igual que la ciudad de Kadugli en la provincia de Kordofán del Sur. En ese momento, señaló que otras 20 áreas en todo Sudán estaban en riesgo de hambruna.

El informe se presentó después de que un ataque el jueves por parte de las fuerzas paramilitares a un hospital militar matara a 22 personas, incluido el director médico del hospital y otros tres miembros del personal médico, y dejó ocho heridos en la ciudad de Kouik en Kordofán del Sur, según informó la Red de Médicos de Sudán, un grupo de profesionales médicos que documenta el conflicto.

Desde abril de 2023, la guerra ha afectado gran parte de Sudán después de que estallara una lucha de poder entre el ejército del país africano y las poderosas Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares. El conflicto ha desencadenado lo que Naciones Unidas llaman la peor crisis humanitaria del mundo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

