El hambre se extiende a más ciudades en la región de Darfur, Sudán, mientras continúa la guerra

La Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, o IPC, dijo en un nuevo informe que se ha detectado hambruna en las ciudades de Umm Baru y Kernoi en Darfur. En noviembre, el grupo dijo que El Fasher sufría hambruna, al igual que la ciudad de Kadugli en la provincia de Kordofán del Sur. En ese momento, señaló que otras 20 áreas en todo Sudán estaban en riesgo de hambruna.

El informe se presentó después de que un ataque el jueves por parte de las fuerzas paramilitares a un hospital militar matara a 22 personas, incluido el director médico del hospital y otros tres miembros del personal médico, y dejó ocho heridos en la ciudad de Kouik en Kordofán del Sur, según informó la Red de Médicos de Sudán, un grupo de profesionales médicos que documenta el conflicto.

Desde abril de 2023, la guerra ha afectado gran parte de Sudán después de que estallara una lucha de poder entre el ejército del país africano y las poderosas Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares. El conflicto ha desencadenado lo que Naciones Unidas llaman la peor crisis humanitaria del mundo.

FUENTE: AP