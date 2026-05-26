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El gusto de Naomi Osaka por la moda vuelve a brillar con su atuendo en Roland Garros

PARÍS (AP) — El gusto de Naomi Osaka por la moda volvió a estar en el centro de atención el martes en el Abierto de Francia.

La japonesa Naomi Osaka vestida de gala antes de su encuentro de primera ronda del Abierto de Francia ante la alemana Laura Siegemund el martes 26 de mayo del 2026. (AP Foto/Aurelien Morissard)
La japonesa Naomi Osaka vestida de gala antes de su encuentro de primera ronda del Abierto de Francia ante la alemana Laura Siegemund el martes 26 de mayo del 2026. (AP Foto/Aurelien Morissard) AP

La estrella del tenis salió a la cancha Suzanne-Lenglen con una falda negra ceremonial y un corpiño sin mangas con cuentas, que se quitó para revelar un vestido de juego dorado con lentejuelas para su partido inaugural en París.

“Es muy de alta costura. Ya sabes la Torre Eiffel de noche cuando brilla. Creo que me veo un poco así”, dijo Osaka sobre su atuendo después del partido.

Osaka entró con el corpiño adornado, estructurado para evocar una armadura, y una falda larga plisada sobre su indumentaria de juego. Luego se quitó las prendas exteriores y venció a su rival alemana Laura Siegemund por 6-3, 7-6 (3).

A principios de este año, en el Abierto de Australia, Osaka salió con un sombrero de ala ancha, un velo y sosteniendo una sombrilla blanca.

La campeona de cuatro títulos de Grand Slam también lució recientemente un atuendo impactante en la Met Gala en Nueva York.

Osaka dijo el sábado que disfruta la moda porque “no hablo mucho, así que de esa manera puedo hablar a través de mi ropa”.

“Soy un poco dramática cuando se trata de mi sentido de la moda”, añadió.

Horas antes, en la cancha Philippe-Chatrier, la número uno del mundo Aryna Sabalenka llevó dos collares con diamantes durante su victoria inicial.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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