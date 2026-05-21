El gran experimento de la FIFA quizá hizo que el Mundial sea demasiado grande

ARCHIVO - El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, interviene durante la presentación del calendario de partidos para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en Washington, el sábado 6 de diciembre de 2025. (Foto AP/Chris Carlson, archivo) AP

La edición más reciente del Mundial, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, llevará al límite hasta dónde puede llegar el deporte más popular del mundo antes de alcanzar el punto de quiebre.

Ya sea por los límites de la resistencia física, mientras las principales figuras amenazan con ir a la huelga por un calendario cada vez más saturado; por la capacidad de atención de los aficionados en una era de fútbol televisado aparentemente sin pausa; o por los precios exorbitantes que la gente está dispuesta a pagar por entradas —o incluso por estacionamiento—, los puntos de presión son numerosos de cara al torneo de junio-julio.

Con un formato ampliado a 48 selecciones —frente a 32— disputado a lo largo de casi seis semanas, algunos sostienen que el torneo corre el riesgo de diluir el producto más preciado de la FIFA.

“Personalmente creo que le ha quitado un poco de emoción y calidad al torneo y es casi como si no empezara hasta la ronda de 32”, le dijo a The Associated Press el exdelantero estadounidense Clint Dempsey.

El formato ampliado ha eliminado en la práctica la posibilidad de que varias selecciones de primer nivel queden emparejadas en el mismo grupo —lo que en la jerga futbolística se conoce como un “grupo de la muerte”.

Gran parte de la tensión que tradicionalmente se veía en las primeras fases del torneo se ha eliminado hasta los octavos de final, porque los ocho mejores terceros lugares también avanzan a la ronda de 32.

“El mayor peligro es la dilución del espectáculo”, manifestó Jonathan Wilson, autor de (asterisk)The Power and the Glory: A New History of the World Cup(asterisk).

“Quizá la FIFA se salga con la suya esta vez porque es el primer torneo ampliado y porque los precios de las entradas son enormes. Pero con el tiempo, las televisoras y los aficionados podrían dejar de interesarse si el torneo no se vuelve atractivo hasta los últimos 16”, señaló Wilson. “Un partido del Mundial debería sentirse casi como algo imperdible. Nadie está viendo 90 de 104 partidos. Es demasiado”.

La FIFA dice que está haciendo crecer el juego

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirma que la expansión del torneo hará que el fútbol sea “verdaderamente global” y creará oportunidades para países que “nunca habrían soñado con participar” en un Mundial.

La teoría es que, al tener una mayor posibilidad de clasificarse, más naciones aumentarían la financiación de base y, por lo tanto, mejorarían el nivel del fútbol en todo el mundo.

Cuatro países debutarán el próximo mes, entre ellos el diminuto Curazao, el de menor población en clasificarse en la historia.

“Es un gran logro para nosotros llegar, pero también queremos demostrar que podemos jugar y que merecemos estar ahí”, expresó el arquero curazoleño Eloy Room.

Jordania, Cabo Verde y Uzbekistán son los otros debutantes. Haití se clasificó por primera vez desde 1974.

“De niños, todos veíamos el Mundial. Todos soñábamos con jugar un Mundial. Pero era solo un sueño, una fantasía cuando eres niño”, comentó el mediocampista haitiano Yassin Fortune. “Clasificarse y poder participar es inimaginable”.

Sin duda hay historias que reconfortan. Como la del arquero haitiano Josué Duverger, que cambiará el fútbol regional en Alemania por codearse con superestrellas de Brasil como Vinícius Júnior y Neymar. Nueva Zelanda convocó al defensor Tommy Smith, del Braintree Town, que descendió esta temporada de la quinta división del fútbol inglés.

Los críticos dicen que a veces menos es más

Maheta Molango, director ejecutivo de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra, ha sido una de las voces principales que advierten sobre el impacto en las grandes figuras, a quienes se les pide jugar cada vez más.

Sostiene que la calidad del producto se está deteriorando y que el fútbol debería seguir el ejemplo de la NFL y valorar el “valor de la escasez”.

La NFL promedia casi 11.000 millones de dólares en ingresos por temporada gracias a sus acuerdos de medios, con equipos que juegan 17 partidos de temporada regular y hasta 21 si llegan al Super Bowl.

La Liga Premier inglesa es la liga de fútbol más rica y más vista del mundo, pero sus cifras financieras no igualan las de la NFL. Sus equipos juegan 38 partidos cada uno por temporada y su más reciente acuerdo de transmisión nacional valía 9.000 millones de dólares, a los tipos de cambio actuales, por un período de cuatro años. Según se informó, sus acuerdos internacionales de 2022-25 valían 7.200 millones de dólares. Incluso combinados, sus ingresos anuales por derechos de transmisión son menos de la mitad de los de la NFL.

Dado el mayor alcance global del fútbol, el deporte necesita pensar en la calidad de lo que ofrece, indicó Molango.

“Apuntamos a China, Estados Unidos, India. Así que esto, en mi opinión, debería hacernos reflexionar sobre el valor de la escasez, porque a veces siempre pensamos que más es más, pero no estoy de acuerdo”, afirmó. “El punto de partida tiene que ser: ‘volvamos a poner la calidad del espectáculo en el centro de nuestro proyecto’”.

Crecen las preocupaciones por la salud de los jugadores

No solo está en cuestión el producto, sino que los sindicatos de jugadores están preocupados por la carga física y mental sobre las principales estrellas, que disponen de menos tiempo de descanso. Después de este Mundial, muchos habrán disputado tres años consecutivos de grandes torneos en el receso de temporada, tras la Eurocopa y la Copa América en 2024 y el Mundial de Clubes, recientemente ampliado, el verano pasado.

En diciembre, el sindicato mundial de jugadores FIFPRO informó que Chelsea había registrado un aumento del 44% en lesiones tras ganar el Mundial de Clubes.

Varias figuras, incluidas las estrellas brasileñas Rodrygo, Éder Militão y Estevao, quedaron fuera del torneo tras sufrir lesiones en los últimos meses.

“A los mejores jugadores se les trata un poco como ganado”, manifestó el exjugador del Liverpool Jamie Carragher. “Si empiezan a recibir críticas por sus actuaciones en ciertas etapas del Mundial, creo que tenemos que recordar cuánto fútbol han jugado y las condiciones en las que están jugando, y simplemente no parece que nadie que organice el fútbol piense jamás en las exigencias físicas y mentales sobre los mejores jugadores”.

Más partidos, más ingresos para la FIFA

El Mundial es el principal generador de ingresos de la FIFA y la ventaja financiera de ampliarlo resulta convincente.

Más partidos —104 en total— significan más entradas para vender, con precios que suben a miles de dólares para los mejores asientos en los encuentros más importantes.

Cuando las entradas salieron a la venta general en enero, iban de 140 a 8.680 dólares. Desde entonces, algunas se han puesto a disposición por menos y otras por bastante más —hasta alcanzar un precio nominal de 32.970 dólares para la final.

La FIFA puede ganar más dinero en su mercado de reventa, donde cobra una comisión del 30% por cada venta. En abril, la plataforma ofrecía cuatro entradas para la final por poco menos de 2,3 millones de dólares cada una.

Los aficionados han acusado a la FIFA de una “traición monumental” por su estrategia de precios, pero la demanda parece alta y la organización sin fines de lucro sostiene que el dinero que recauda vuelve al deporte.

En ese caso, el fútbol puede esperar una ganancia extraordinaria del Mundial, con más de 9.000 millones de dólares en ingresos previstos este año.

Queda por ver si el formato sobredimensionado desanima a los aficionados. La empresa de medición de audiencias Nielsen señala que el interés por el fútbol internacional en Estados Unidos está en aumento.

El partido más visto en televisión en Estados Unidos entre 2023-25 fue el España-Inglaterra en la final de la Eurocopa, con una audiencia promedio de 6,6 millones. El segundo fue la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, con 6,5 millones.

Al momento de la publicación, la FIFA había cerrado acuerdos de medios con 180 territorios para transmitir el torneo, con más por venir, lo que indica que el apetito seguía siendo fuerte incluso en medio de preocupaciones más amplias.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP