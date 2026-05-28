El giro de Paraguay con Gustavo Alfaro: la Albirroja regresa al Mundial 16 años después

El argentino Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, da indicaciones durante un partido amistoso ante Corea del Sur, el martes 14 de octubre de 2025 en Seúl (AP Foto/Lee Jin-man, File) AP

Tras 16 años de ausencia, Paraguay rompió el ayuno mundialista y regresa al escenario más excelso del fútbol . Lo que parecía una utopía lejana se ha convertido en realidad bajo la batuta de Gustavo Alfaro, quien de la noche a la mañana resucitó a una alicaída selección Albirroja para reavivar el orgullo nacional.

De 63 años de edad y una trayectoria como entrenador que supera las tres décadas, Alfaro publicó en 2022 una biografía con el título de “Cazadores de utopías imposibles”.

Reconocido por su capacidad para reconstruir planteles y potenciar selecciones en momentos complejos, Alfaro se ganó la reputación de ser un técnico que ordena, motiva y vuelve competitivos a equipos que parecían sin rumbo.

Dejó su huella en clubes como Huracán; Arsenal de Sarandí, con el que se alzó campeón de la Copa Sudamericana 2007, y Boca Juniors, con el que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores, entre otros.

La “utopía” más emblemática de su carrera fue quizás el periodo al frente de la selección de Ecuador, donde tomó un plantel en crisis en 2020, para catapultarlo hasta el Mundial de Qatar dos años después con una renovación generacional importante, una experiencia que relata en el libro que publicó ese mismo año.

El año siguiente, el argentino estuvo al frente de la selección de Costa Rica, donde también destacó por poner en marcha un fuerte recambio de generación, disputando la Copa América de 2024 con el plantel más joven del torneo.

Ahora, Alfaro volverá a participar en el escenario más grande del fútbol. Ésta vez con Paraguay, un combinado al que logró reconstruir desde la raíz para devolverle identidad y un lugar de protagonismo en Sudamérica.

Paraguay logró su acceso al Mundial 2026 tras terminar las eliminatorias sudamericanas en el sexto puesto, el último que brindaba la clasificación directa. Lo hizo con una trayectoria de menos a más: inició la campaña tocando el fondo de la tabla y, de por medio, protagonizó en 2024 su peor Copa América en casi un siglo, con tres derrotas en la fase de grupos.

La llegada de Alfaro al banquillo guaraní en agosto de 2024, poco después de la desastrosa participación en el certamen continental, revolucionó al plantel.

“Yo vine a agitar a los jugadores para que reaccionaran”, dijo el estratega tras asegurar la clasificación mundialista. “Tenía que zamarrear el árbol para que se cayeran las arañas, porque los frutos estaban ahí”.

Su llegada supuso una inyección de ánimo no sólo a una nueva generación de futbolistas sino también a una hinchada que hace mucho ansiaba ver a su selección en lo alto. La euforia fue tanta que, al día siguiente de la clasificación, el presidente paraguayo decretó feriado nacional.

“La expectativa es lo máximo, estoy muy entusiasmado y con muchas ganas de ver la selección en la cancha”, dijo Arsenio Vento, un taxista de 47 años. “Si pudiera estaría ahí”.

La última participación de Paraguay en un Mundial fue en Sudáfrica 2010, cuando redondeó su mejor actuación histórica al alcanzar los cuartos de final bajo el comando de otro argentino, Gerardo Martino. Los paraguayos sucumbieron 1-0 ante la eventual campeona España.

Pero lo que se pronosticaba como un punto de inflexión rápidamente cobró un agrio sabor.

La dificultad de renovar el plantel tras la salida de varios jugadores clave, como el delantero Roque Santa Cruz y el central Julio César Cáceres se combinó con la dura competitividad de Sudamérica. En consecuencia la selección se fue marchitando y quedó fuera de los siguientes tres mundiales.

Ahora, la Albirroja renace con una fórmula que combina una nueva generación de talento que tiene la creatividad del joven atacante Julio Enciso y la combatividad del zaguero Gustavo Gómez como estandartes. Y, por supuesto, tiene ahora el libreto de Alfaro.

“Creo que todos los jugadores estamos muy contentos y nos debemos a la gente. Nada más disfrutar, después de 16 años llegar a un Mundial no es fácil”, dijo Enciso a su arribo a Paraguay tras completar la temporada con el club francés Racing de Estrasburgo. “Vamos a dejar todo en la cancha y les vamos a hacer sentir identificados".

Aparte de Enciso, las otras cartas paraguayas que resaltan son el mediocampista Diego Gómez, del Brighton de Inglaterra; el desequilibrante extremo Ramón Sosa, compañero de Gómez en el Palmeiras brasileño, y el experimentado atacante Antonio Sanabria del Cremonese italiano.

“Es una emoción muy grande poder vivir estos momentos, sobre todo después de varios años en los que veníamos que no salían las cosas”, dijo Sanabria.

Paraguay volvió a engranar bajo el estilo pragmático de Alfaro, más enfocado en el resultado que en la estética. Remodeló el equipo, logró lo impensable y sigue afinando el conjunto para encontrar su identidad.

“El único modo de crecer, es nivelarse para arriba”, dictaminó a finales de marzo, tras la conclusión de dos amistosos en Europa, donde la Albirroja logró una victoria ante Grecia (1-0) pero cayó frente a Marruecos (2-1). “Seguimos construyendo una identidad, sobre las necesidades y nuestra historia”.

Los resultados bajo su comando han renovado el entusiasmo dentro y fuera de las canchas. Para el doble amistoso, muchos hinchas, como el funcionario público Fabricio Cándida, llegaron a escaparse unos minutos de sus trabajos para echar un vistazo al teléfono y seguir los partidos.

“La verdad es que le tengo muchas expectativas, me gustaría llegar por lo menos a los octavos. Tengo fe que van a llegar de sobrados”, aseguró.

Los paraguayos iniciarán su andadura en el Mundial el 12 de junio, cuando debutarán frente al anfitrión Estados Unidos en las afueras de Los Ángeles, para luego medirse con Turquía y Australia.

Aunque el recorrido por territorio norteamericano será arduo, lo que sí es cierto es que la selección paraguaya tendrá un batallón de aficionados para apoyarla, ilusionada con una cita ya histórica y que ha rescatado no sólo el orgullo nacional sino también permitido que toda una nación vuelva a soñar.

“Tengo mucha esperanza, me encanta verle jugar al equipo, me encanta el director técnico”, aseveró la vendedora Leticia Contre. “Es imposible no sentir una emoción en este momento”.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP