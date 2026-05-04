El ganador del PSG-Bayern se medirá al Arsenal o al Atlético en la final de la Champions

Ousmane Dembélé celebra luego de anotar el tercer gol del Paris Saint-Germain en la victoria 5-4 ante Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 28 de abril de 2026, en París. (AP Foto/Aurelien Morissard) AP

Dos equipos que protagonizaron el épico 5-4 la semana pasada ocuparán el centro del escenario el miércoles para el segundo acto de su semifinal de la Liga de Campeones.

El partido de vuelta en Múnich quizás no podrá alcanzar el mismo nivel de dramatismo vivido en París, donde la vocación ofensiva de los equipos desbordó a sus defensas.

Aun así, los técnico Luis Enrique y Vincent Kompany apuntarán a lo más alto.

Kompany dijo en París, cuando le preguntaron cuál era su principal mensaje para los jugadores del Bayern de cara al decisivo partido de vuelta: “Más, mucho más”.

Arsenal recibe al Atlético de Madrid el martes con el marcador igualado 1-1.

Los ganadores de las semifinales se medirán por el título el 30 de mayo en la Puskas Arena de Budapest.

Semifinales estelares

Las semifinales de la Champions suelen ser más memorables que los partidos por el título.

Hace un año, un emocionante duelo entre el Inter de Milán y el Barcelona fue ampliamente elogiado, como lo ha sido el inicio de PSG-Bayern. Un 3-3 en la ida en Barcelona fue apenas un aperitivo para la locura en la casa del Inter, que ganó 4-3 en tiempo extra en San Siro.

En 2022, el Real Madrid remontó milagrosamente en el tiempo añadido del partido de vuelta para negarle la victoria al Manchester City. El Madrid ganó 3-1 en tiempo extra. La ida, un duelo descontrolado, terminó 4-3 a favor del City en Manchester.

Una fase de eliminación directa de época en 2019 quedó coronada por remontadas asombrosas en noches consecutivas en los partidos de vuelta de semifinales: Liverpool contra Barcelona y Tottenham en el campo de Ajax.

Quizá han pasado ocho años desde una final realmente atractiva, de ida y vuelta, cuando los goles del suplente Gareth Bale —el primero, una icónica chilena— sentenciaron la victoria 3-1 del Madrid sobre Liverpool en Kiev.

Aunque el PSG brilló en la final el año pasado, la paliza 5-0 al Inter nunca fue competitiva.

El estadio de los artistas

Múnich fue el escenario del mejor partido del PSG la temporada pasada contra el Inter y cumplió la búsqueda de sus dueños cataríes de convertirse en campeón de Europa por primera vez.

La Allianz Arena también es donde el Bayern, seis veces campeón, ganó sus seis partidos como local en la Liga de Campeones esta temporada, anotando 20 goles, incluidos cuatro contra el Real Madrid en un emocionante partido de vuelta de cuartos de final hace tres semanas.

Múnich es la única ciudad que se ha postulado para albergar la final de la Liga de Campeones en 2028. La UEFA debería confirmar esa decisión en septiembre.

Atlético en Inglaterra

El técnico Diego Simeone lleva a su equipo del Atlético al norte de Londres para un tercer partido esta temporada.

¿A la tercera va la vencida?

El Atlético perdió ante Arsenal 4-0 en un partido de la fase de liga en octubre y sobrevivió a una derrota 3-2 ante Tottenham en el partido de vuelta de los octavos de final, que fácilmente pudo haber sido por una diferencia mayor. El Atlético también comenzó esta campaña de la Liga de Campeones en Inglaterra en septiembre —y perdió 3-2 ante Liverpool.

Todo eso suma cinco partidos perdidos por el Atlético en su campaña de 15 encuentros en la Champions hasta ahora, mientras que Arsenal conserva el último registro invicto que queda.

Ninguno de los dos equipos ha sido campeón de Europa. Han pasado 10 años desde que el Atlético jugó la última de sus tres finales, perdiendo ante Real Madrid, y 20 años desde que Arsenal perdió su única final, contra el Barcelona.

Debates sobre penales

A los cuatro semifinalistas se les concedió, y convirtieron, un penal la semana pasada. Se concedió un quinto a Arsenal, pero luego se anuló después de que el árbitro fue enviado a su monitor a pie de campo para revisar las repeticiones.

Desde que el VAR debutó en la Copa del Mundo en 2018, la tendencia en los partidos de máximo nivel ha sido conceder cada vez más penales.

Ninguna de las cinco decisiones de la semana pasada fue elogiada de manera unánime, y los dos incidentes de mano mostraron cómo la visión de la UEFA difiere de la de muchos entrenadores, jugadores y aficionados.

“No nos gustan los penales blandos”, comentó anteriormente el director de arbitraje de la UEFA, Roberto Rosetti, al pronunciarse en contra de “intervenciones microscópicas del VAR”, algo que pareció ocurrir la semana pasada.

En cada mano, el balón primero se desvió en el cuerpo de Alphonso Davies (Bayern) y Ben White (Arsenal) antes de contactar un brazo que no estaba pegado al costado de sus cuerpos. Eso por lo general no es penal en la Liga Premier inglesa, pero casi con seguridad sí lo es en las competiciones de la UEFA.

Rosetti planea reunirse pronto con responsables del arbitraje de las principales ligas de Europa para buscar más claridad y consistencia la próxima temporada.

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FUENTE: AP