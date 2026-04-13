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El futuro a largo plazo de Anthony Davis con los Wizards no está claro, pero se quiere quedar

WASHINGTON (AP) — El futuro a largo plazo de Anthony Davis con los Wizards de Washington no está claro, pero al menos la estrella sabe que está comprometido con la franquicia por una temporada más.

El pívot de los Wizards de Washington Anthony Davis camina en la cancha en un tiempo muerto en el encuentro ante los Lakers de Los Ángeles el lunes 30 de marzo del 2026. (AP Foto/Ryan Sun)
El pívot de los Wizards de Washington Anthony Davis camina en la cancha en un tiempo muerto en el encuentro ante los Lakers de Los Ángeles el lunes 30 de marzo del 2026. (AP Foto/Ryan Sun) AP

Davis habló con cariño sobre sus compañeros en los Wizards el lunes y sobre cómo cree que el equipo tiene piezas en su lugar para construir un contendiente.

“Cuando ocurrió el traspaso y llegué aquí, dije que este lugar no es como la gente lo pinta”, manifestó Davis. “Es un testimonio de la organización, del cuerpo técnico, de los jugadores, de todos aquí. Quiero poder divertirme donde estoy. Quiero poder competir donde estoy. Quiero poder aprender donde sea que esté — y esta organización tiene eso”.

Los Wizards terminaron 17-65 en 2025-26 — el peor récord de la NBA y su tercera temporada consecutiva con 64 o más derrotas.

Cuando le preguntaron en la conferencia de prensa de cierre de temporada sobre su futuro en Washington, bromeó diciendo que obviamente planea jugar para los Wizards la próxima temporada.

“Sí, tengo contrato”, comentó entre risas. “Me encanta mi dinero”.

Los Wizards adquirieron a Davis, de 33 años, procedente de Dallas en un traspaso de ocho jugadores en febrero. Eso ocurrió aproximadamente un mes después de que Washington adquiriera al escolta Trae Young desde Atlanta.

Davis dijo el lunes que le intriga el joven núcleo de jugadores de Washington y la base que la directiva ha establecido.

Davis se ha estado recuperando de un esguince en un dedo de su mano no dominante para lanzar desde el 8 de enero. Agregó que planea reunirse pronto con la dirigencia de los Wizards para hablar sobre su futuro y el plan de la organización para construir un contendiente.

“Ellos saben que yo quiero ganar”, afirmó. “Estoy seguro de que ellos también quieren ganar. Nadie quiere perder. Sé que tenemos a muchos jóvenes, pero como dije, lo mencioné sobre los jóvenes —lo talentosos que son. Incorporar a Trae y a mí, en cierto modo, puede ayudar a cambiar eso.

“Pero también entiendo que llevo mucho tiempo en esta liga. He estado en equipos perdedores, y es muy difícil ser un equipo perdedor y luego un contendiente al campeonato”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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