El FBI ya no considera la prostitución como veto automático para contratar a un solicitante

ARCHIVO – El sello del FBI en un atril antes de una conferencia de prensa en la oficina de campo de Portland, Oregon, el 16 de enero de 2025. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo) AP

El abandono de una descalificación automática se inscribe en un una serie de estándares de reclutamiento en evolución dentro de las fuerzas federales del orden y en la reservada agencia, que hace varios años flexibilizó su enfoque respecto al consumo previo de marihuana por parte de los candidatos y ha suscitado preocupaciones más recientes entre algunos agentes actuales y retirados por una supuesta relajación de los requisitos de reclutamiento mientras busca reabastecer sus filas.

La agencia aún tiene la intención de descartar a los solicitantes que, durante el proceso de evaluación, se descubra que han incurrido en prostitución en los últimos 10 años, tres o más veces en total o mientras ocupaban una posición de confianza, como en seguridad pública, según directrices emitidas esta primavera y descritas por una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a hablar sobre la toma de decisiones internas y habló bajo condición de anonimato. Para otros, permitirá considerar el contexto de la conducta en lugar de tratarla como motivo de rechazo automático en el proceso de contratación del FBI.

Hasta el momento, se desconoce cuál será el impacto en la práctica, ya que muchas personas que han incurrido en prostitución aún podrían quedar descalificadas de forma inmediata o ser descartadas tras un escrutinio adicional por parte de los poligrafistas y los funcionarios de seguridad del FBI.

El FBI indicó que el cambio buscaba tener en cuenta que algunos candidatos por lo demás idóneos, incluidos miembros del servicio militar, pudieron haber incurrido en esa práctica en lugares donde es legal, y aceptar a solicitantes que pudieron haberlo hecho cuando eran muy jóvenes o que ellos mismos hayan sido víctimas de abuso sexual.

“Es falso sugerir que una conducta delictiva como esta ya no sea motivo de descalificación en el FBI. Cualquier solicitante que haya incurrido en actos sexuales delictivos como los mencionados, por supuesto, no sería elegible para el empleo, y es ridículo sugerir lo contrario”, señaló la agencia en un comunicado: En el documento, se describe el proceso de verificación de antecedentes como “amplio y exhaustivo”.

“El FBI ha mantenido y siempre mantendrá algunos de los estándares de idoneidad más altos para sus solicitantes y empleados en el Gobierno de Estados Unidos”, se añade en el comunicado.

El Departamento de Justicia flexibilizando los requisitos de reclutamiento en general

Aun así, el cambio se produce en un momento en que funcionarios actuales y anteriores temen que el FBI, y el Departamento de Justicia en general, hayan flexibilizado los requisitos de reclutamiento mientras enfrentan un éxodo masivo de personal provocado por jubilaciones, renuncias voluntarias y despidos. El buró, por ejemplo, ha tomado medidas para facilitar que su propio personal profesional se convierta en agente y ha ofrecido una academia de entrenamiento abreviada para solicitantes provenientes de otras agencias federales de aplicación de la ley.

“Si están moviendo el listón sobre los encuentros sexuales para incluir la prostitución, ¿qué dice eso sobre el grupo de solicitantes? Están tratando de incorporar a más gente, lo que para mí indica que el grupo de solicitantes es extremadamente reducido en este momento”, afirmó Daniel Brunner, un agente retirado del FBI que pasó dos décadas en la agencia.

En 2015, el entonces secretario de Justicia Eric Holder emitió un memorando donde reiteraba que a todos los empleados del Departamento de Justicia se les prohibía solicitar o aceptar prostitución, incluso en lugares donde fuera legal. Pero antes y después de esa directiva, el FBI y otras agencias federales de aplicación de la ley han enfrentado episodios periódicos en los que agentes destinados en el extranjero han sido acusados de tener encuentros sexuales con prostitutas.

Apenas el año pasado, por ejemplo, el inspector general del Departamento de Justicia corroboró acusaciones de que un agente especial supervisor solicitó y utilizó prostitutas en múltiples ocasiones mientras estaba en el extranjero y usó un teléfono celular proporcionado por el buró para las transacciones.

Chris Piehota, un alto ejecutivo retirado del FBI, señaló que le preocuparía más si el buró flexibilizara sus estándares para empleados actuales que requieren renovaciones periódicas de sus autorizaciones de seguridad. Pero dijo que podía entender que el FBI se inclinara “hacia la indulgencia” respecto a acciones realizadas cuando alguien era adolescente o estudiante universitario.

“No creo que uno sea un candidato mejor o peor por algo que hizo en sus años universitarios”, afirmó. “Por eso tienen el proceso de selección, por eso tienen el proceso de evaluación. Y quienes reclutan y contratan, analizan todas esas cosas”.

Verificaciones de antecedentes, pruebas de polígrafo y más

Las personas que solicitan ingresar al FBI pasan por un proceso de solicitud y evaluación de varias etapas que incluye, entre otras cosas, una verificación de antecedentes, un cuestionario detallado, revisiones de crédito, entrevistas con vecinos y colegas y una prueba de polígrafo. El régimen integral busca descubrir cualquier conducta delictiva previa en el pasado de un solicitante, así como información personal embarazosa que pudiera hacer que un empleado sea vulnerable al chantaje.

Las condenas por delitos graves o violencia doméstica, no aprobar un análisis de orina y las políticas de drogas del buró figuran entre los factores que se tratan como descalificadores automáticos.

Aunque las nuevas directrices permitirán una evaluación más amplia y contextual de los solicitantes que revelen experiencias pasadas con la prostitución durante su admisión en el polígrafo, históricamente una admisión de ese tipo se ha considerado por lo general como una “sentencia de muerte” para posibles empleados en agencias como el FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), indicó Daniel Meyer, un abogado de Washington del bufete Tully Rinckey especializado en el proceso de verificación de antecedentes y de autorizaciones de seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP