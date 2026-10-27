El excandidato brasileño Flávio Bolsonaro incumple plazo para entregar su pasaporte

Bolsonaro, de 45 años, recibió la orden el lunes, un día después de su sorpresiva derrota ante el presidente Luíz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro dijo que la recibió fuera de la vivienda donde su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple arresto domiciliario mientras purga una condena de 27 años por intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 frente a Lula.

La orden sellada del Supremo Tribunal Federal, vista por The Associated Press, fue emitida el domingo. Bolsonaro se ha negado a reconocer la derrota y ha formulado acusaciones infundadas de fraude electoral.

Hasta el martes, se desconocía el paradero del excandidato, y un portavoz no respondió a una solicitud de comentarios de la AP. Tampoco se sabe si los pasaportes de Bolsonaro habían sido entregados.

Inicialmente, Bolsonaro pidió que se anularan los resultados electorales tras una noche de caos en algunos centros de votación que llevó a las autoridades a extender dos horas el plazo de los comicios. El lunes, instó al tribunal electoral a investigar el supuesto fraude electoral y a anular las candidaturas de Lula y del vicepresidente Geraldo Alckmin, algo que esa institución nunca ha hecho.

Para revertir el resultado, Bolsonaro tendría que presentar pruebas de fraude que afecten la ventaja de Lula de 4,4 millones de votos y convencer al tribunal electoral, integrado por ocho miembros, antes de que los resultados sean certificados el 18 de diciembre.

Lula, que cumplió 81 años el martes, recibió más de 64 millones de votos, frente a menos de 60 millones para Bolsonaro, una diferencia de casi el 4%.

Bolsonaro afirmó en un video publicado el lunes en sus redes sociales que no tenía planes de salir de Brasil y que, en cambio, intentaba organizar la oposición entre sus colegas del Congreso frente a los resultados electorales. Su mandato de ocho años como senador vence el 31 de enero de 2027, lo que también hará que pierda el fuero especial ante el Supremo Tribunal Federal del país.

Bolsonaro está siendo investigado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal en dos casos. En uno, se le acusa de utilizar una empresa de apuestas deportivas para lavar deducciones fraudulentas de pensiones gubernamentales destinadas a adultos mayores. En el otro, se le atribuye haber aceptado millones de dólares de un banquero desacreditado.

Él ha negado haber cometido irregularidades en ambos casos.

Los fiscales sospechan que los fondos del banquero se utilizaron para pagar los gastos de su hermano Eduardo Bolsonaro y para promover la agenda política de Flávio Bolsonaro ante el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, según muestran documentos.

Antes, los brasileños recurrieron a las redes sociales para preguntar dónde estaba el excandidato. Varios reporteros se reunieron fuera de su casa en Brasilia, la capital, pero él no apareció.

Un portavoz del Ministerio de Seguridad de Argentina negó informes de que el senador brasileño hubiera ingresado al país. Medios brasileños informaron que muchos aliados de Bolsonaro no habían podido comunicarse con él.

A Paulo Figueiredo, un aliado cercano de Bolsonaro que vive en Estados Unidos, le preguntaron por el paradero del senador y no respondió de manera directa.

“En este momento, tras meses de intenso trabajo que fueron injustamente frustrados, no tengo deseos de hablar con la prensa. Les pido amablemente que no insistan. Si tengo alguna declaración que hacer sobre cualquier asunto, me comunicaré”, declaró Figueiredo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP