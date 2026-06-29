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El ex corredor de los Titans de Tennessee Chris Johnson revela que le diagnosticaron ELA

Chris Johnson, ex corredor de los Titans de Tennessee, Jets de Nueva York y Cardinals de Arizona, quien una vez corrió para más de 2.000 yardas en una sola temporada, reveló en una entrevista televisiva el lunes que le han diagnosticado ELA.

Johnson, de 40 años, quien jugó por última vez en 2017, contó en el programa “Good Morning America” de ABC que le diagnosticaron la enfermedad el año pasado.

Johnson, quien utilizó un dispositivo generador de voz para hablar durante la entrevista, explicó: “Esperábamos que fuera otra cosa, pero después de pruebas exhaustivas, finalmente llegaron a un diagnóstico de ELA”.

A menudo llamada la enfermedad de Lou Gehrig, es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las células nerviosas que controlan los músculos en todo el cuerpo y que provoca debilidad muscular y otros síntomas que empeoran progresivamente.

Johnson señaló que compartía su diagnóstico porque, si ayuda a que “aunque sea una persona” reciba el diagnóstico antes o le da esperanza a otra familia, “entonces vale la pena”.

“Sigo pensando igual. Sigo soñando. Sigo amando a mi familia”, añadió.

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