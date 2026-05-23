americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El equipo norcoreano gana el título de la Liga de Campeones Femenina de Asia

El Naegohyang FC de Corea del Norte derrotó 1-0 al Tokyo Verdy Beleza para ganar el sábado la Liga de Campeones Femenina Asiática de fútbol en la ciudad surcoreana de Suwon.

Kim Kyong Yong, del Naegohyang Womens FC (izquierda), celebra tras anotar contra el Tokyo Verdy Beleza durante el partido final de la Liga de Campeones Femenina de la AFC en Suwon, Corea del Sur, el sábado 23 de mayo de 2026. (Foto AP/Ahn Young-joon)
Kim Kyong Yong, del Naegohyang Women's FC (izquierda), celebra tras anotar contra el Tokyo Verdy Beleza durante el partido final de la Liga de Campeones Femenina de la AFC en Suwon, Corea del Sur, el sábado 23 de mayo de 2026. (Foto AP/Ahn Young-joon) AP

Kim Kyong Yong anotó el único gol del partido, su cuarto del torneo, justo antes del descanso.

La delantera internacional norcoreana, que también marcó el gol de la victoria en el triunfo de semifinales sobre el Suwon FC de Corea del Sur el miércoles, remató desde dentro del área tras recibir el balón de Kim Jung, quien se zafó de la defensa japonesa.

Ante una escasa concurrencia en el Suwon Sports Complex, al sur de Seúl, el equipo de Pyongyang generó más ocasiones que Tokyo en un encuentro cerrado y mereció ganar apenas la segunda edición del torneo continental de 12 equipos, después del triunfo de Wuhan Jiangda un año antes.

El título prolonga un éxito sin precedentes para Corea del Norte en el fútbol femenino. En 2024, la selección nacional ganó tanto los Mundiales Sub-20 como Sub-17, y defendió con éxito este último en 2025.

A nivel continental, Corea del Norte ganó la Copa Asiática Femenina de 2024 y los torneos Sub-17 de 2024 y 2026.

“Tenemos un sistema especializado de desarrollo de jugadoras. Las jugadoras están bien entrenadas desde una edad temprana y, a medida que crecen, contribuyen a buenos desempeños en competiciones de la AFC o la FIFA”, señaló el entrenador del Naegohyang, Ri Yu Il, antes de la final.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

Destacados del día

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: El norte revuelto y brutal no nos conoce

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: "El norte revuelto y brutal no nos conoce"

ARCHIVO - La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, escucha en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el 23 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Gabbard renuncia como directora de inteligencia nacional de EEUU por problemas de salud de su esposo

Mariela Castro rompe el silencio tras cargos contra Raúl: A él nadie lo va a secuestrar

Mariela Castro rompe el silencio tras cargos contra Raúl: "A él nadie lo va a secuestrar"

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana
ULTIMA HORA

ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter