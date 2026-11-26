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Steve Parkin, asistente técnico del Wrexham, dejará su cargo el lunes, informó el club el jueves, para pasar más tiempo con su familia.

Parkin y Parkinson han sido una dupla de entrenadores durante años y llegaron juntos al Wrexham en julio de 2021, llevando al equipo a tres ascensos consecutivos sin precedentes. El Wrexham está ahora en el Championship, un escalón por debajo de la lucrativa Liga Premier, una división en la que nunca ha jugado.

Parkin, cuyo último partido con el Wrexham será el encuentro del sábado en casa contra el Portsmouth, agradeció a los famosos propietarios del Wrexham, los actores Ryan Reynolds y Rob Mac, por su “increíble apoyo, visión y sabiduría para impulsar la transformación de nuestro club de fútbol”.

Parkinson comentó que ha estado conversando con Parkin “durante unas semanas” sobre su decisión de marcharse.

Con su enfoque aguerrido y sus comentarios directos a los jugadores en el vestuario, Parkin tiene un papel destacado en la popular serie “Welcome to Wrexham”, que documenta el ascenso del equipo por la pirámide del fútbol inglés.

“Su saludo de victoria, hecho famoso en el documental, quedará para siempre vinculado a nuestro éxito y es un reconocimiento a la parte significativa que desempeñó en él”, afirmó Shaun Harvey, director ejecutivo del Wrexham.

El Wrexham, que terminó séptimo —a un puesto de los playoffs— la temporada pasada, ocupa actualmente el 14º lugar en esta campaña tras 17 de 46 partidos. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP