El dominio inglés se apaga en la Champions: Solo Arsenal y Liverpool siguen con vida

Se acabó el dominio inglés en la Liga de Campeones esta temporada.

Los goles cayeron a raudales contra los clubes de la Ligar Premier, que pasaron de marcar la pauta en la fase de liga a ser, en gran medida, arrasados en los octavos de final.

El Arsenal y Liverpool son los dos clubes ingleses que siguen en pie de los seis equipos ingleses que entraron en la Liga de Campeones esta temporada.

Cinco de ellos se clasificaron automáticamente a los octavos de final —más que cualquier otro país— y Newcastle lo hizo a través de los playoffs. Pero la historia ha sido distinta en las últimas dos semanas, con el City, Chelsea, Newcastle y Tottenham eliminados en esta ronda.

Tottenham reaccionó para vencer 3-2 al Atlético de Madrid el miércoles, pero no pudo remontar la derrota 5-2 del partido de ida. El marcador global fue 7-5 a favor del Atlético.

La victoria 7-2 del Barcelona en el Camp Nou completó un marcador global de 8-3 sobre Newcastle.

Paris Saint-Germain venció 8-2 al Chelsea en el global y el Real Madrid superó 5-1 en el global al City.

El Arsenal, líder de la Premier League, avanzó a los cuartos de final con una victoria global 3-1 sobre el Bayer Leverkusen y Liverpool derrotó 4-0 al Galatasaray el miércoles para sellar un triunfo global 4-1.

Arsenal es el favorito ante Sporting de Lisboa en la próxima ronda, mientras que Liverpool afronta la desalentadora perspectiva de medirse con el campeón defensor, Paris Saint-Germain.

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FUENTE: AP