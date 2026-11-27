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El resultado fue la tercera derrota consecutiva de Chelsea en la liga y elevó a Forest, que comenzó el partido en el 17mo puesto justo por encima de la zona de descenso, al 14to lugar, igualado con Coventry y a un punto de Newcastle.

Chelsea comenzó con el motor del mediocampo, el ecuatoriano Moisés Caicedo retrasándose a la defensa central, pero ya estaba abajo en el marcador a los cinco minutos. Igor Jesus giró en el punto penal y remató de volea un centro desde la derecha.

Caicedo no se vio cómodo en su nuevo rol, pero pocos jugadores de Chelsea aprobaron en una noche en la que no lograron inquietar de verdad a un Forest que, con sus nueve goles antes de esta noche, era el segundo equipo con menos anotaciones de la liga.

Chelsea no tuvo ni un solo disparo a puerta en toda la primera mitad, y la segunda comenzó de manera igual de pobre cuando Gibbs-White convirtió desde el punto penal después de que Wesley Fofana derribó a Liam Delap en el área.

El suplente Emmanuel Emegha recortó la diferencia apenas tres minutos después, cuando definió con un remate tras una buena jugada de Pedro Neto, pero Gibbs-White restableció la ventaja de dos goles de Forest con una definición sutil a los 72 minutos.

Un segundo gol de Emegha provocó un empuje final optimista de Chelsea, pero Forest resistió para lograr una victoria merecida.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP