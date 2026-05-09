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El doble impulsor de Buxton en la 11ª da a los Mellizos triunfo 2-1 sobre Guardianes

CLEVELAND (AP) — Byron Buxton conectó un doble que pegó en la pared del jardín izquierdo-central con un out en la 11.ª entrada, remolcó al corredor automático Matt Wallner, y los Mellizos de Minnesota vencieron la noche del sábado por 2-1 a los Guardianes de Cleveland.

Byron Buxton, de los Mellizos de Minnesota, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario ante el lanzador abridor de los Guardianes de Cleveland, Tanner Bibee, durante la primera entrada de un partido de béisbol, el sábado 9 de mayo de 2026, en Cleveland. (Foto AP/Phil Long)
Byron Buxton, de los Mellizos de Minnesota, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario ante el lanzador abridor de los Guardianes de Cleveland, Tanner Bibee, durante la primera entrada de un partido de béisbol, el sábado 9 de mayo de 2026, en Cleveland. (Foto AP/Phil Long) AP

Buxton también impulsó la primera carrera de Minnesota y consiguió el único otro hit del equipo, al disparar su 22.º jonrón de apertura de por vida en el tercer lanzamiento del juego de Tanner Bibee. Los Mellizos y los Guardianes terminaron con dos hits cada uno.

Cleveland llenó las bases con un out en la novena y la décima, pero Eric Orze (1-1) salió de ambos apuros en 1 2/3 entradas. El dominicano Luis García lanzó la 11.ª para apuntarse su primer salvamento.

Peyton Pallette (1-2) permitió una carrera sucia en dos entradas, mientras que el líder de la División Central de la Liga Americana, Cleveland, vio cortada su racha de tres victorias.

Los Guardianes empataron 1-1 en la cuarta cuando el dominicano José Ramírez conectó un sencillo ante Joe Ryan, se robó la segunda base y anotó con el hit de Kyle Manzardo por el centro. Ryan trabajó seis entradas y permitió dos hits.

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FUENTE: AP

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