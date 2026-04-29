El doble-doble de Wembanyama impulsa a Spurs ante Trail Blazers y a semifinales del Oeste

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El ala-pívot de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama (1), reacciona junto al escolta Devin Vassell (24) durante la segunda mitad del quinto juego de una serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Trail Blazers de Portland, en San Antonio, el martes 28 de abril de 2026. (AP Foto/Eric Gay) AP

De'Aaron Fox sumó 21 puntos, Julian Champagnie agregó 19 y Dylan Harper aportó 17, mientras los Spurs llegaron a tener una ventaja de hasta 28 puntos al ganar su tercer partido consecutivo para avanzar a la segunda ronda.

San Antonio avanza a las semifinales de la Conferencia Oeste por primera vez desde 2017, cuando venció a los Rockets de Houston antes de perder a Kawhi Leonard por una lesión de tobillo y luego ser barrido por Golden State en las finales de conferencia.

Los Spurs se enfrentarán al ganador de la serie entre los Nuggets de Denver y los Timberwolves de Minnesota. Los Timberwolves lideran esa serie 3-2, con el Juego 6 programado para el jueves.

La lesión de Leonard y el traspaso posterior provocaron un rápido declive en la suerte de los Spurs. Esa ineficacia le permitió a San Antonio seleccionar a Wembanyama en el draft, y el pívot de 2,24 metros de Francia fue sobresaliente al sentenciar la serie.

Portland recortó su desventaja a 91-82 con ocho minutos por jugar tras una racha de 11-0. Pero San Antonio frenó el intento de remontada, incluido un envío de Wembanyama que desvió el tiro flotado de Deni Avdija desde la parte superior del tablero y lo mandó a las gradas en los minutos finales.

Avdija terminó con 22 puntos, pero acertó 1 de 6 en triples, mientras los Trail Blazers lanzaron para un 23% desde larga distancia.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP