El doble-doble de Edgecombe ayuda a los 76ers a vencer 126-116 al Jazz

SALT LAKE CITY (AP) — VJ Edgecombe tuvo 22 puntos y 13 rebotes, y Quentin Grimes anotó 26 puntos para liderar la noche del sábado a los 76ers de Filadelfia a una victoria por 126-116 sobre el Jazz de Utah.

El base de los 76ers de Filadelfia, V.J. Edgecombe (77), busca lanzar sobre la marca del pívot del Jazz de Utah, Kyle Filipowski (22), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 21 de marzo de 2026, en Salt Lake City. (Foto AP/Anna Fuder) AP

Trendon Watford sumó 20 puntos y nueve rebotes, y Adem Bona y Cameron Payne aportaron 16 puntos cada uno —con Payne agregando siete asistencias— por los 76ers, que ganaron por cuarta vez en cinco partidos.

Filadelfia superó 17 pérdidas de balón y superó al Jazz 74-52 en puntos en la pintura.

Ace Bailey encabezó a Utah con 25 puntos, siete rebotes y un máximo de temporada de cinco tapones. Kennedy Chandler añadió 19 puntos en su debut tras firmar un contrato de 10 días con el Jazz más temprano el sábado. Elijah Harkless registró 15 puntos, cinco asistencias y un máximo de temporada de cinco robos. Bez Mbeng tuvo 13 puntos, siete asistencias y seis rebotes en su primera titularidad en la NBA.

Después de que Utah tomó la delantera con una jugada de tres puntos de John Konchar, Philadelphia encadenó una racha de 12-2 que culminó con una volcada en carrera de Edgecombe para ponerse arriba 118-110 con 2:35 por jugar.

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

