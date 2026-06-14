El Desfile Puertorriqueño recorre Manhattan con música y colores vibrantes

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Una mujer participa en el Desfile Nacional del Día de Puerto Rico, el domingo 14 de junio de 2026 en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray) AP

Decenas de miles de espectadores se alinearon en la Quinta Avenida bajo un cielo soleado para ver a los participantes, ataviados de rojo, blanco y azul. Entre los homenajeados de este año estuvieron el rapero y cantante Daddy Yankee, quien encabezó el desfile, y el actor Anthony Ramos, que formó parte del elenco original de Broadway de “Hamilton”.

El alcalde Zohran Mamdani arrancó vítores mientras sostenía una pequeña bandera de Puerto Rico y llevaba una camiseta de los Knicks sobre una camisa y corbata.

El evento, que se presenta como la mayor celebración cultural de Estados Unidos, rinde homenaje a las contribuciones de los puertorriqueños en su isla natal y en todo el país y el mundo. Ha sido una tradición de junio en la ciudad desde finales de la década de 1950.

La congresista Nydia Velázquez y el músico de jazz Charlie Sepulveda fueron reconocidos con premios a la trayectoria.

El desfile avanzó por la Quinta Avenida en Manhattan desde la calle 44 hasta la calle 79, abarcando 35 manzanas de la ciudad.

La Gala de Becas del Desfile Nacional del Día Puertorriqueño se celebró el viernes, para reconocer la excelencia académica y los logros estudiantiles.

________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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