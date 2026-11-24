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Kaima Taira de los Seibu Lions celebra tras fijar el récord de 39 juegos sin permitir carreras en la liga japonesa, el 1 de julio de 2021, en Fukuoka. (Kyodo News vía AP) AP

La persona habló el martes bajo condición de anonimato porque el acuerdo, informado por primera vez por el New York Post, estaba sujeto a que el jugador superara el examen físico.

El contrato de Taira incluye un bono por firma de 5 millones de dólares. Puede rescindir el acuerdo después de la temporada 2029 y convertirse en agente libre.

Taira, que cumplió 27 años el 15 de noviembre, regresó esta temporada a la rotación abridora con los Saitama Seibu Lions de la Liga del Pacífico de Japón y tuvo marca de 12-5, liderando las ligas japonesas con una efectividad de 1.36. Sumó 31 salvamentos en 2025.

En virtud del acuerdo de MLB con Nippon Professional Baseball, los Azulejos deberán pagar a los Lions una tarifa de traspaso de 13.875.000 dólares.

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FUENTE: AP