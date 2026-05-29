El delantero inglés Anthony Gordon llega para firmar su contrato con el Barcelona

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A pesar de sus problemas financieros, el Barça está dispuesto a pagarle a Newcastle unos 70 millones de euros (81 millones de dólares) para adquirir al jugador de 25 años, de acuerdo con diversas versiones de prensa.

Gordon, de 25 años, llegó a España el jueves y se sometió a un examen médico con el Barça.

El campeón de la liga española indicó que será presentado después de firmar su contrato.

Gordon anotó 17 goles con el Newcastle la temporada pasada, incluidos 10 en la Liga de Campeones. Uno de esos tantos fue en la derrota ante el Barça en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Se trata del primer refuerzo del Barça con miras a la temporada 2026-27. El club aspira cumplir con el ‘fair play’ financiero y a reforzarse más todavía durante el verano.

Gordon integra la selección de Inglaterra para el Mundial. El primer partido de Inglaterra será contra Croacia en Arlington, Texas, el 17 de junio.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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