El quarterback Daniel Jones (17) de los Colts de Indianápolis intenta un pase ante el asedio del defensor Levi Drake Rodríguez de los Vikings de Minnesota, el 25 de octubre de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Bruce Kluckhohn) AP

El jugador de tercer año tiene la rara oportunidad de jugar en el país del que emigraron sus antepasados hace tres generaciones. Rodríguez nació y creció en Georgetown, Texas, a unos 48 kilómetros (30 millas) al norte de Austin.

“Estoy emocionado. El lunes en la sala de pesas, tenía música latina a todo volumen, ya sabes, sonando con todo, y algunos de los muchachos ya estaban un poco hartos, pero a mí no me importó", dijo Rodríguez durante una conferencia de prensa virtual con medios mexicanos. “Así que, simplemente tener esa música sonando, hermano, y ponernos en la mentalidad adecuada para lo alborotado que va a estar allá en la Ciudad de México. Estoy emocionado. Va a ser muy divertido. Estoy impaciente”.

Elegido con el turno 232 global en la séptima ronda del draft de 2024, procedente de East Texas A&M, Rodríguez se ha convertido en una auténtica historia de éxito para los Vikings y su departamento de cazatalentos y cuerpo técnico.

Rodríguez, de 1,88 metros (6,2 pulgadas) y 139 kilogramos (307 libras) jugó futbol americano y béisbol en una escuela de la NAIA, Southwestern Assemblies of God, antes de transferirse a East Texas A&M mientras el programa hacía la transición al nivel FCS.

Se abrió camino hasta entrar en la rotación de la línea defensiva la temporada pasada con los Vikings (7-2), al registrar 43 tacleadas, incluidas ocho para pérdida, y cinco golpes al quarterback. Este año se convirtió en titular y ha estado en el campo en el 60% de las jugadas para un grupo dominante encabezado por el coordinador defensivo Brian Flores.

“No sé si alguien conoce la mente de Brian Flores, si soy honesto. Es muy única, muy intrincada. Está observándolo todo. Ver cuánta pasión tiene por el futbol americano… solo quiere ponernos en la posición correcta para tener éxito”, dijo Rodríguez.

Rodríguez estableció un récord personal de dos capturas la semana pasada en la victoria 30-10 sobre los Packers de Green Bay, cuando los Vikings acumularon ocho capturas y cuatro balones recuperados. Ahora les espera otro desafío ante los 49ers (8-1), que lideran la liga en yardas por partido y son segundos en puntos por partido tras anotar 46 puntos contra los Cowboys de Dallas.

Los Vikings no llegarán a la capital mexicana hasta el sábado por la noche, pero Rodríguez señaló que planea aprovechar al máximo su breve estancia en la tierra de sus ancestros.

“Significa mucho simplemente acercarme más a esa raíz que está dentro de mí, a esta herencia. Creo que va a ser increíble", expresó. “Me muero de ganas para comer allá, no puedo esperar para escuchar buena música. Ojalá consigamos una banda de mariachi, estar completamente inmerso en esa cultura durante las 24 horas que vamos a tener allá”.

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FUENTE: AP