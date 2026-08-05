El congresista republicano Chuck Edwards deja su candidatura tras recomendación de censura

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La comisión recomendó la censura el lunes, un acto que registra una profunda desaprobación a la conducta de un legislador, pero que no implica su expulsión. El panel destacó numerosos ejemplos de acciones que consideró impropias, entre ellas que Edwards proporcionó a las jóvenes regalos lujosos y recurrentes, hizo comentarios sobre su apariencia y vestimenta, las invitó a cenas y vacaciones íntimas, y les enviaba notas en las que expresaba su afecto.

Le legislador, de 65 años, negó que alguna de sus conductas estuviera destinada a ser un avance sexual o romántico, pero el comité señaló que su comportamiento “llevaría a un observador razonable a interpretarlo como tal”.

Edwards, que cumple su segundo mandato, afirmó que tomó la decisión de abandonar su intento de reelección tras “mucha oración y reflexión” y que completará el mandato actual.

Edwards escribió en X: “Servir al Oeste de Carolina del Norte ha sido el honor de mi vida. Gracias por su confianza, oraciones y apoyo. Dios bendiga al OCN y a Estados Unidos”.

La Comisión de Ética describió las acciones de Edwards como “más que inapropiadas”, pero dijo que no encontró pruebas de que hubiera propuesto explícitamente algo a alguna persona bajo su empleo o de que hubiera mantenido alguna actividad sexual con ellas.

En una respuesta al informe de la comisión, los abogados de Edwards argumentaron que las conclusiones del comité “exoneran” al congresista. Sus abogados dijeron que la recomendación de censura era un “castigo extraordinariamente severo e infrecuente” basado en estándares vagos y en la adhesión al espíritu de las normas de la cámara baja, “no basado en una violación directa de las normas de la Cámara que abordan la mala conducta sexual”.

________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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