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El comisionado de la NFL, Roger Goodell, acuerda una extensión de contrato por 4 años

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha acordado una prórroga de contrato por cuatro años que se extiende hasta la temporada 2030 de la liga y finaliza el 31 de marzo de 2031.

El comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Roger Goodell, habla durante la cena de los sacos dorados del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en Canton, Ohio, el viernes 7 de agosto de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki)
El comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Roger Goodell, habla durante la cena de los sacos dorados del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en Canton, Ohio, el viernes 7 de agosto de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki) AP

El Comité de Compensación de la NFL notificó el domingo a la totalidad de los propietarios sobre el acuerdo.

“Creemos que somos muy afortunados de tener a Roger al mando durante los próximos cuatro años”, manifestó el dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, en un memorando enviado a los propietarios y obtenido por The Associated Press.

Kraft es el presidente del comité de compensación de la liga.

“A lo largo del proceso de negociación, el Comité trabajó estrechamente con un consultor independiente externo de compensación y con asesores legales externos para estructurar un acuerdo que alinee la compensación de Roger con los intereses y el éxito a largo plazo de la Liga. Con ese fin, el acuerdo está fuertemente basado en el desempeño, con más del 95% de la compensación total vinculada al desempeño de Roger y de la NFL, medido según diversas métricas y a discreción del Comité de Compensación”, expresó Kraft.

Los términos financieros del nuevo contrato de Goodell no se conocían de inmediato. Según reportes, ganó 63,9 millones de dólares por las temporadas 2019-20 y 2020-21. La NFL no ha estado obligada a divulgar la compensación de Goodell de manera anual porque la oficina de la liga ya no está estructurada como una asociación comercial exenta de impuestos.

Esta es la quinta extensión de contrato para Goodell, de 67 años, quien se desempeña como comisionado desde que sucedió a Paul Tagliabue en 2006. Inició su carrera en la NFL como pasante administrativo en 1982, bajo el entonces comisionado Pete Rozelle.

Bajo el liderazgo de Goodell, la popularidad y los ingresos de la NFL se han disparado. Los Commanders de Washington se vendieron por 6,05 mil millones de dólares en 2023 y los Seattle Seahawks se vendieron por 9,612 mil millones de dólares en esta temporada baja, estableciendo un nuevo récord.

La liga ha seguido ampliando su alcance global y disputará un récord de nueve partidos internacionales esta temporada.

El vencimiento del contrato de Goodell coincide con el final del actual convenio colectivo, que también expira en marzo de 2031.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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