El COI confirma que India y Qatar están entre 7 candidatos a albergar los Olímpicos 2036

La presidenta del Comité Olímpico International, Kirsty Coventry, durante el encendido de los Juegos Olímpicos Juveniles de Dakar 2026, en Atenas, el jueves 10 de septiembre de 2026. (AP Foto/Petros Giannakouris) AP

Desde hace tiempo, las candidaturas de India y Qatar han sido consideradas favoritas en una contienda por la sede que el COI pretende decidir en 2029 mediante una votación de sus más de 100 miembros. Entre ellos figuran Nita Ambani, de la familia más rica de India, y el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

Sudáfrica, Corea del Sur, Alemania, Hungría y Turquía también presentaron candidaturas. El Comité Olímpico Internacional añadió que estaba conversando con los candidatos sobre la posibilidad de albergar también en 2040 y 2044.

“Pero dondequiera que se celebren los Juegos, hay algo que nunca debe cambiar: los atletas tienen que estar en el centro de todo lo que hacemos”, afirmó la presidenta del COI, Kirsty Coventry, doble medallista de oro en natación.

El COI fijó como fecha límite el 31 de octubre para que otros comités olímpicos nacionales se sumen a la contienda por 2036. También publicó el martes un documento de 30 páginas para orientar a los aspirantes.

El plan de candidatura de India se centra en la ciudad de Ahmedabad, que albergará los Juegos de la Mancomunidad, un evento multideportivo, en 2030, y cuenta con el estadio de críquet más grande del mundo, que lleva el nombre del primer ministro Narendra Modi.

Qatar ha organizado campeonatos mundiales en la mayoría de los deportes olímpicos de primer nivel, incluido el Mundial de fútbol de 2022. Su candidatura aún podría ampliarse desde Doha para trasladar algunas pruebas a vecinos del Golfo.

Unos Juegos Olímpicos organizados por Qatar deberían obligar un cambio e los Juegos de Verano, del periodo de julio-agosto que han ocupado en cada edición desde 2004 en Atenas hasta 2032 en Brisbane.

Una candidatura de Corea del Sur estaría anclada en Seúl, que albergó los Juegos de Verano de 1988, y se extendería por todo el país.

Los responsables olímpicos alemanes eligieron el mes pasado a Múnich, que ya fue sede en 1972.

La candidatura de Sudáfrica se perfila como nacional y centrada en Ciudad del Cabo, y sería la primera sede africana de los Juegos de Verano desde que se crearon los Juegos Olímpicos modernos en 1896.

Hungría y Turquía proponen Budapest y Estambul, respectivamente.

La fecha clave es en marzo, indicó el COI, cuando la junta ejecutiva presidida por Coventry aprobará una lista corta de candidatos para desarrollar proyectos detallados.

Campaña de 2 años y medio para elegir la sede de 2036

La fecha objetivo de 2029 para una votación disputada supone un regreso al calendario y al proceso anteriores, utilizados durante mucho tiempo por el COI para elegir sedes de los Juegos de Verano.

También es más tarde de lo que parecía probable el año pasado, cuando Coventry fue elegida, y tanto India como Qatar parecían dispuestos a presionar para una decisión rápida. Ellos y otros responsables olímpicos nacionales promovieron sus planes de candidatura en París durante los Juegos Olímpicos de 2024.

La primera gran decisión de Coventry al asumir el cargo en junio de 2025 fue pausar el proceso acelerado, y más reservado, que permitió elegir a Brisbane como sede de 2032 con 11 años de antelación y sin una votación disputada.

Los miembros del COI quieren poder elegir entre candidatos

Los miembros del COI subrayaron a Coventry que querían participar más en la elección que en la etapa de su predecesor, Thomas Bach, y contar con varias candidaturas en la papeleta en lugar de limitarse a confirmar la opción preferida de la junta ejecutiva.

El grupo invitado a este exclusivo club de miembros del COI incluye a dirigentes deportivos, atletas en activo y retirados, integrantes de familias reales, políticos —incluidos exjefes de Estado—, líderes empresariales y la actriz Michelle Yeoh, ganadora del Óscar.

___

Vea aquí la cobertura deportiva completa de AP

FUENTE: AP