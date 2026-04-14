El coanfitrión Canadá busca dar el salto en casa en el Grupo B

ARCHIVO - El zaguero canadiense Alphonso Davies durante un partido amistoso contra Estados Unidos, el 7 de septiembre de 2024, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Canadá está en el Grupo B junto con Suiza, Qatar y Bosnia y Herzegovina, que eliminó a Italia en los repechajes europeos rumbo al Mundial.

Los canadienses disputarán sus tres partidos en casa, lo que sin duda significa que habrá grandes multitudes de hinchas ataviados de rojos alentándoles.

Conocido más como un país de hockey, Canadá espera dejar huella en el fútbol como uno de los coanfitriones del mayor evento de este deporte.

Canadá ha estado en el Mundial dos veces antes, en México 1986 y 2022. Pero nunca ha superado la primera ronda.

Su técnico estadounidense Jesse Marsch espera que el estilo de juego “agresivo, confiado y recio” del equipo tenga impacto en el torneo de este año.

“Solo he intentado aportar un estilo de fútbol que aproveche y exponga sus capacidades en bruto y su compromiso al más alto nivel de cómo se juega este deporte, y creo que lo han disfrutado, yo lo he disfrutado, y creo que la gente que ve al equipo lo ha disfrutado”, dijo Marsch.

Canadá terminó en el último lugar de su grupo en Qatar hace cuatro años, pero Alphonso Davies anotó el primer gol mundialista de la nación en una derrota 4-1 ante Croacia.

Davies, el lateral izquierda que juega para el Bayern Múnich, está entre los jugadores más destacados de la convocatoria, junto con los atacantes Jonathan David (Juventus) y Cyle Larin (Southampton).

Ubicado en el puesto 30 del mundo, Canadá abre el Mundial contra Bosnia y Herzegovina el 12 de junio en Toronto.

Suiza

Los suizos han disputado los últimos cinco Mundiales y alcanzaron la fase de eliminación directa en los últimos tres, pero sin poder ir más lejos. Suiza ha desembarcado en los cuartos de final del Mundial tres veces, pero no lo hace desde 1954.

El capitán suizo Granit Xhaka, del Sunderland de la Liga Premier inglesa, ha disputado más de 140 partidos con la selección. El equipo es dirigido por Murat Yakin, un exdefensa central que jugó 49 partidos con la selección.

Los suizos, ubicados en el puesto 19 del ranking, no perdieron ningún partido durante las eliminatorias y encajaron apenas dos goles en seis encuentros. Pero en amistosos en marzo, perdieron 4-3 ante Alemania antes de empatar 0-0 con Noruega.

Suiza debuta contra Qatar el 13 de junio en Santa Clara, California.

Qatar

Qatar tendrá su segunda participación en un Mundial tras competir como anfitrión en 2022. Eliminado en la fase de grupos, Mohammed Muntari anotó el único gol mundialista del país en la derrota 3-1 ante Senegal.

La selección, ubicada en el puesto 56 del mundo, es dirigida por el técnico español Julen Lopetegui, quien asumió el cargo tras un paso de seis meses como técnico de West Ham.

El país ha sido ambicioso en la construcción tanto de una selección nacional respetable como de una liga doméstica. Casi todos los jugadores del equipo actúan profesionalmente en Qatar.

Su capitán Hassan Al-Haydos, quien se retiró de la selección en 2024 pero regresó para la campaña del Mundial, ha marcado 41 goles en 184 partidos internacionales. El delantero Almoez Ali suma 55 goles en 118 apariciones.

Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina obtuvo uno de los últimos cupos al Mundial tras eliminar al cuatro veces campeón del mundo Italia en una tanda de penales el 31 de marzo, lo que desató una ola de celebraciones en todo el país balcánico.

El delantero Edin Džeko, considerado ampliamente como el mejor jugador en la historia del fútbol bosnio, se lesionó el hombro durante el partido. El jugador de 40 años, que juega con el Schalke de la segunda división de Alemania, es el máximo goleador histórico de Bosnia, con 73 goles en 148 partidos internacionales.

Es el segundo Mundial del equipo. También participó en la cita 2014, pero fue eliminado en la fase de grupos.

Ubicada en el puesto 66 del mundo, Bosnia y Herzegovina es dirigida por Sergej Barbarez, quien fue capitán del equipo cuando era jugador.

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FUENTE: AP