El clan Bolsonaro sigue teniendo peso en Brasil pese a la derrota de Flávio y su huida a EEUU

Aunque Flávio, quien perdió el balotaje presidencial el domingo, y Eduardo, exlegislador, han abandonado el país, varios miembros de la familia Bolsonaro permanecen en Brasil. Cinco de ellos se postularon a cargos en las elecciones de este año y solo uno perdió.

A continuación, un vistazo a los miembros del clan Bolsonaro en Brasil — y a los que están en Estados Unidos.

El exmandatario, de 71 años, gobernó entre 2019 y 2022, cuando perdió la reelección frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entonces huyó a Florida y regresó tres meses después. El año pasado fue condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado y cumple condena bajo arresto domiciliario. Vive con Michelle Bolsonaro y a veces se puede ver a otros miembros de la familia y a médicos en la vivienda. No puede hacer declaraciones públicas.

El hijo mayor de Jair Bolsonaro y senador por Río de Janeiro desde 2019 perdió las presidenciales el domingo en la segunda vuelta frente a Lula. Flávio, de 45 años, es objeto de dos investigaciones relacionadas con acusaciones de corrupción y lavado de dinero. Se le ordenó entregar sus pasaportes antes de salir de Brasil con su familia rumbo a Estados Unidos el martes. La familia aterrizó en el sur de Florida el miércoles tras un viaje con escalas en Ecuador y Argentina.

El tercer hijo del expresidente, de 42 años, se marchó a Estados Unidos a comienzos de 2025 cuando aún era legislador. Ahora vive en Texas y ha ejercido una importante presión sobre figuras políticas conservadoras y legisladores estadounidenses para conseguir apoyo internacional para su padre. En junio fue condenado en ausencia por cabildear ilegalmente ante el gobierno de Donald Trump y fue sentenciado a cuatro años de prisión. Recientemente se emitió una orden de arresto en su contra.

La líder evangélica, de 44 años, se casó con Jair Bolsonaro en 2007 y obtuvo un escaño en el Senado en octubre, lo que la convierte en la primera primera dama o ex primera dama de Brasil elegida para un cargo público. Su mandato terminará en 2034, y muchos de sus aliados creen que podría postularse a la presidencia en 2030. Michelle tiene una hija con Jair, que tiene 16 años y vive con la pareja.

Carlos Bolsonaro, senador

Carlos, el segundo hijo de Jair, de 43 años, cumplió siete mandatos en el concejo municipal de Río de Janeiro desde los 17 años y trabajó gestionando las redes sociales de su padre antes y durante su presidencia. Fue elegido para el Senado a comienzos de mes por un estado del sur que es un bastión bolsonarista, al que se mudó hace menos de un año.

Jair Renan Bolsonaro, diputado

El hijo de Jair y su exesposa Ana Cristina Valle, de 28 años, ganó un escaño en la Cámara de Diputados de Brasil a comienzos de octubre. Trabajó como asesor en el Senado hasta que logró un puesto en el concejo de la ciudad costera de Balneário Camboriú, un bastión bolsonarista, en 2024.

Renato Bolsonaro, diputado

Renato, hermano menor de Jair, logró un escaño en la Cámara de Diputados de Brasil en las generales de octubre. Este capitán retirado del Ejército, de 62 años, ya había ganado una elección antes, en 1996, como concejal en la ciudad costera de Praia Grande. Su última victoria se produjo tras una fuerte inversión por parte del Partido Liberal de Bolsonaro.

Rogéria Bolsonaro, candidata derrotada al Congreso

La madre de Flávio, Carlos y Eduardo Bolsonaro y exesposa de Jair, de 66 años, es licenciada en publicidad. Cumplió dos mandatos como concejala de Río de Janeiro desde 1993 a 2001. Igual que otros miembros de la familia que han tenido carreras políticas, forma parte del Partido Liberal de Bolsonaro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP