El cine mudo brilla en su esplendor en “Babylon”

Puede que sea cierto, los cinéfilos se han apartado cada vez más de las películas que Brownlow calificó, con buenos argumentos, como “las más ricas en la historia del cine”. En 1952, los críticos de Sight and Sound tenían siete películas silentes entre las 10 mejores de todos los tiempos. La reciente y debatida lista de Sight and Sound tiene solo una.

Pero el exuberante filme de más de tres horas de Chazelle, protagonizado por Margot Robbie, Brad Pitt y el actor mexicano Diego Calva, no es la nostálgica oda que se esperaría de una cinta sobre la época del cine mudo. Es mucho más desordenada e interesante que eso. Al revivir el cine mudo y el surgimiento de las películas con banda sonora, “Babylon” al igual que lo hizo antes “Singin’ in the Rain” (“Cantando bajo la lluvia”) de Stanley Donen, pone su lente en un momento de transición en el cine, creando una imagen de cómo el progreso tecnológico no necesariamente implica una mejora.