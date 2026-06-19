El centro presidencial de Obama abre sus puertas entre celebraciones por el Día de la Emancipación

El expresidente Barack Obama choca palmas durante una lectura de libros con niños, el día de la inauguración del Centro Presidencial Barack Obama en John Lewis Plaza, el viernes 19 de junio de 2026, en Chicago. (Win McNamee/Pool Foto vía AP) AP

Ubicado en un extenso recinto en el South Side de Chicago, el centro, que honra al primer presidente negro del país, fue diseñado para inspirar a las personas a impulsar el cambio que desean ver en sus propias comunidades. Es el tipo de reflexión que también surge mientras los estadounidenses se reúnen para el Día de la Emancipación, que celebra el fin de la esclavitud en Estados Unidos.

La festividad conmemora el 19 de junio de 1865, cuando tropas de la Unión llegaron a Galveston, Texas, al final de la Guerra Civil, con una orden que declaraba libres a las personas esclavizadas del estado con “igualdad absoluta”. Para entonces, habían pasado dos años y medio desde que la Proclamación de Emancipación declaró la libertad de las personas esclavizadas en el sur de Estados Unidos.

“El Día de la Emancipación representa no solo una conmemoración del fin de la esclavitud, sino que también forma parte de la lucha continua por la igualdad absoluta y ese ideal en la vida estadounidense”, afirmó W. Caleb McDaniel, profesor de la Universidad Rice y autor del libro “Sweet Taste of Liberty” (“El dulce sabor de la libertad”), ganador del Premio Pulitzer.

La gran inauguración del Centro Presidencial Obama incluye varios días de eventos tras la ceremonia de dedicación del jueves, repleta de estrellas. Además de saludar a los visitantes el viernes, cuando el centro abrió al público por primera vez, la pareja también leyó a los niños que se reunieron allí.

La apertura pública del centro se produce como una convergencia simbólica de legado y liberación. El país está profundamente dividido en lo político y lidia con preguntas renovadas sobre el rumbo del progreso racial, después de que la Corte Suprema vaciara de contenido la Ley de Derecho al Voto, poniendo en riesgo la representación política negra en el Congreso.

El recinto, de casi 8 hectáreas (20 acres), incluye un museo con una réplica a tamaño real del Despacho Oval, un jardín diseñado por Michelle Obama con plantas de lechuga y fresa, una cancha de baloncesto de nivel profesional, un área de picnic con parrillas y una nueva sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago. Los visitantes pueden recorrer exhibiciones de alta tecnología e interactivas que abarcan las campañas, momentos clave de la presidencia de Obama y la vida en la Casa Blanca.

Los espacios están diseñados para reunir a las personas en un recinto que, según previsiones, atraerá hasta 1 millón de visitantes al año, pero el centro también busca fomentar la reflexión personal. Louise Bernard, directora del museo, señaló que están “invitando a las personas a llevar el cambio a casa, sea como sea que se defina el cambio, tanto pequeño como grande”.

La historia del Día de la Emancipación

Este es el quinto año desde que el Día de la Emancipación fue designado como feriado federal por el expresidente Joe Biden, quien fue vicepresidente de Obama. Pero las celebraciones, que comenzaron en Texas y luego se extendieron por todo el país, tienen una rica y larga historia en la comunidad negra de Estados Unidos, y el día suele dedicarse a reunirse para realizar picnics y comidas al aire libre.

La festividad, conocida en Estados Unidos como Juneteenth —una combinación de “June” (junio) y “nineteenth” (diecinueve)— marca el día en que el mayor general Gordon Granger, del Ejército de Estados Unidos, y sus tropas llegaron a la ciudad portuaria de Texas con la declaración de libertad en la Orden General Núm. 3.

Cuando se acercaba el tercer año de la Guerra Civil, el presidente Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, que declaraba la libertad de “todas las personas mantenidas como esclavas” en los estados aún rebeldes de la Confederación. Sin embargo, para muchos no significó la libertad inmediata, sino una promesa de liberación que se aseguraría con una victoria de la Unión.

“Realmente se requirió la fuerza de las armas y el éxito de los ejércitos de Estados Unidos para hacer cumplir la Proclamación de Emancipación”, explicó McDaniel.

Unos seis meses después de la llegada de Granger a Galveston, se ratificó la 13ra Enmienda, que abolió la esclavitud en todo el país.

Celebraciones en todo el país este año

En el lugar de nacimiento del Día de la Emancipación, la festividad se celebra con una reunión de todo el día en un parque de Galveston con música y fuegos artificiales, un desfile y una ceremonia religiosa en una histórica iglesia negra. En la cercana Houston se programó una lista de artistas musicales y un torneo de dominó en Emancipation Park, establecido en 1872 por un grupo de hombres anteriormente esclavizados.

Cientos de ciudades en todo Estados Unidos anunciaron eventos durante el fin de semana largo, incluido un desfile en Atlanta, un paseo en bicicleta en Los Ángeles y un festival en Martha’s Vineyard.

Varias ciudades en todo Estados Unidos organizarán caminatas que llevan el nombre de Opal Lee, la mujer texana que impulsó durante años que Día de la Emancipación se convirtiera en feriado federal. Los participantes caminarán 2,5 millas (poco más de 4 kilómetros) para simbolizar los 2 años y medio que tardó en hacerse cumplir la Proclamación de Emancipación en Texas. Lee, conocida como la “abuela de Día de la Emancipación”, cumple 100 años este año.

Reflexionar sobre una lucha que continúa

Los texanos negros adoptaron la fecha de la llegada de Granger como una celebración, aun cuando el Ku Klux Klan se estableció en Texas para 1868. Para la década de 1880, “era difícil encontrar una comunidad significativa en Texas donde los afroestadounidenses no lo estuvieran conmemorando”, señaló McDaniel.

“Lo convirtieron en una celebración comunitaria; lo transformaron en una celebración no solo de la libertad, sino también en una demostración de empoderamiento comunitario y de construcción de instituciones”, añadió.

Corey D.B. Walker, decano de la escuela de teología de la Universidad Wake Forest, comentó que la festividad ofrece una manera de reconocer la “compleja historia” del país y lo que significa ser ciudadano de Estados Unidos, especialmente en medio de los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump por socavar la manera en que se vuelve a contar la historia negra.

“Creo que realmente les recuerda a las personas la importancia de comprender una representación más completa y sólida de la historia de nuestro país y las muchas contribuciones de tantas personas que han aportado al experimento de Estados Unidos con la democracia”, sostuvo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP