El célebre chef René Redzepi renuncia al icónico restaurante Noma tras acusaciones de abuso

El chef de Noma René Redzepi prepara una hamburguesa vegetariana en un restaurante en Copenhague, el 24 de noviembre de 2024. (Soeren Bidstrup/Ritzau Scanpix via AP) AP

Durante años, Redzepi ha sido blanco de reportes sobre el maltrato a su personal, así como por su uso durante años de pasantes no remunerados para dotar de personal al costoso restaurante, que fue clasificado en el primer puesto de la lista de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo en cinco ocasiones. Pero la crítica llegó recientemente a un punto álgido en redes sociales, y un artículo en The New York Times detalló los relatos de abuso de exempleados apenas unos días antes de la apertura de un local temporal de Noma en Los Ángeles.

Desde entonces, patrocinadores retiraron su financiación para el establecimiento temporal en el sur de California, que abrió el miércoles ante un pequeño grupo de manifestantes y donde una comida costará 1.500 dólares. Redzepi anunció su renuncia en Instagram poco después.

“He trabajado para ser un mejor líder y Noma ha dado grandes pasos para transformar la cultura a lo largo de muchos años", escribió Redzepi el jueves. "Reconozco que estos cambios no reparan el pasado. Una disculpa no es suficiente; asumo la responsabilidad de mis propios actos”.

Redzepi fue nombrado caballero en 2016 en la Orden de Dannebrog de Dinamarca por la entonces reina Margarita II.

Noma, Redzepi y el departamento de prensa de la familia real danesa no respondieron de inmediato el jueves a las solicitudes de comentarios.

Dazio informó desde Berlín. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP