americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El célebre chef René Redzepi renuncia al icónico restaurante Noma tras acusaciones de abuso

COPENHAGUE (AP) — René Redzepi, fundador y chef célebre del icónico restaurante danés Noma, que ganó tres estrellas Michelin y otros reconocimientos internacionales por su innovadora cocina “nueva nórdica”, ha dejado su cargo tras denuncias de abuso y agresión en el emblemático local de Copenhague.

El chef de Noma René Redzepi prepara una hamburguesa vegetariana en un restaurante en Copenhague, el 24 de noviembre de 2024. (Soeren Bidstrup/Ritzau Scanpix via AP)
El chef de Noma René Redzepi prepara una hamburguesa vegetariana en un restaurante en Copenhague, el 24 de noviembre de 2024. (Soeren Bidstrup/Ritzau Scanpix via AP) AP

Durante años, Redzepi ha sido blanco de reportes sobre el maltrato a su personal, así como por su uso durante años de pasantes no remunerados para dotar de personal al costoso restaurante, que fue clasificado en el primer puesto de la lista de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo en cinco ocasiones. Pero la crítica llegó recientemente a un punto álgido en redes sociales, y un artículo en The New York Times detalló los relatos de abuso de exempleados apenas unos días antes de la apertura de un local temporal de Noma en Los Ángeles.

Desde entonces, patrocinadores retiraron su financiación para el establecimiento temporal en el sur de California, que abrió el miércoles ante un pequeño grupo de manifestantes y donde una comida costará 1.500 dólares. Redzepi anunció su renuncia en Instagram poco después.

“He trabajado para ser un mejor líder y Noma ha dado grandes pasos para transformar la cultura a lo largo de muchos años", escribió Redzepi el jueves. "Reconozco que estos cambios no reparan el pasado. Una disculpa no es suficiente; asumo la responsabilidad de mis propios actos”.

Redzepi fue nombrado caballero en 2016 en la Orden de Dannebrog de Dinamarca por la entonces reina Margarita II.

Noma, Redzepi y el departamento de prensa de la familia real danesa no respondieron de inmediato el jueves a las solicitudes de comentarios.

___

Dazio informó desde Berlín.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter