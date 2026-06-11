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El cantante francés Patrick Bruel es acusado de violación, intento de violación y agresión sexual

FRANCIA (AP) — El cantante y actor francés Patrick Bruel fue acusado de forma preliminar de violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual a varias mujeres entre 2008 y 2019, y quedó en libertad bajo estricta supervisión judicial, informó la fiscalía el jueves.

ARCHIVO - El cantante francés Patrick Bruel actúa durante la ceremonia de premios Victoires de la Musique en París, el 10 de marzo de 2007. (AP Foto/Jacques Brinon, Archivo)
ARCHIVO - El cantante francés Patrick Bruel actúa durante la ceremonia de premios Victoires de la Musique en París, el 10 de marzo de 2007. (AP Foto/Jacques Brinon, Archivo) AP

Bruel, de 67 años, niega las acusaciones.

El artista compareció el miércoles ante cuatro jueces de instrucción en el tribunal de Nanterre, en los suburbios occidentales de París, tras pasar dos días detenido.

La fiscalía de Nanterre indicó que la investigación formal se refiere a denuncias de violación en 2008 en Neuilly-sur-Seine, al oeste de París; de intento de violación en 2010 en Bruselas; y de agresión sexual y acoso sexual en Perpiñán, en el sur de Francia, y en Ajaccio, en Córcega, ambas en 2019.

Todavía está en marcha la investigación judicial por otras denuncias de violación, intento de violación y acoso sexual entre 2010 y 2019 en tres ciudades francesas y en Nyon, Suiza, indicó la fiscalía.

La fiscalía señaló que algunas denuncias que previamente habían sido archivadas sin más trámite fueron revisadas e incorporadas al caso.

Bruel quedó en libertad bajo supervisión judicial y tiene prohibido salir de Francia. Se le ordenó entregar su pasaporte, someterse a tratamiento psicológico y depositar una fianza de 500.000 euros (576.760 dólares). También tiene prohibido contactar a sus acusadoras o a miembros de sus familias y entrar en salones de masaje, donde presuntamente ocurrieron algunos de los hechos denunciados.

Los abogados de Bruel afirmaron en un comunicado que el cantante cooperará plenamente con la investigación y seguirá a disposición de las autoridades judiciales.

En las últimas semanas, una serie de reportajes de prensa, en particular del sitio francés de investigación Mediapart, hizo públicas denuncias de múltiples mujeres contra Bruel que abarcan varias décadas, lo que motivó la presentación de nuevas querellas.

La fiscalía señaló que las acusaciones de otras mujeres que aparentemente estarían prescritas se incorporaron de todos modos al expediente para que los jueces de instrucción puedan obtener una comprensión más amplia de las denuncias. Las querellas presentadas en otras jurisdicciones podrían añadirse más adelante a la investigación de Nanterre.

Bruel se convirtió en una de las mayores estrellas del mundo francófono a finales de la década de 1980 y en la de 1990. Su popularidad fue tan grande que los medios franceses acuñaron el término “Bruelmania”, con comparaciones con la Beatlemanía.

Canciones de éxito de su segundo álbum, de 1989, pasaron a formar parte de la cultura popular francesa, al abordar temas universales como el amor, el desamor, la nostalgia y la infancia, y al reunir a generaciones de seguidores. Más tarde, Bruel construyó en paralelo una carrera como actor, con apariciones en decenas de producciones de cine y televisión.

El mes pasado canceló todos los conciertos previstos este verano en Francia, Canadá, Suiza y Bélgica, y a finales de año en Canadá.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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