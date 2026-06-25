americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El campocorto de Rangers Corey Seager sale de la lista de conmociones y vuelve al lineup

TORONTO (AP) — El campocorto de los Rangers de Texas, Corey Seager, fue activado de la lista de conmociones cerebrales el jueves, después de que el dos veces Jugador Más Valioso de la Serie Mundial se perdiera 12 juegos.

Los Rangers realizaron el movimiento antes del primer juego de su serie de cuatro partidos en Toronto, cuando Seager estaba en la alineación como tercer bate. Ocurrió en el octavo de 15 días consecutivos en los que Texas tiene programado un juego.

El jugador utilitario Cody Freeman fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una hernia de disco.

Seager estaba en la lista de lesionados de siete días de las Grandes Ligas por la conmoción cerebral que resultó de una colisión con el receptor de Kansas City, Carter Jensen, el 11 de junio, aunque Seager se mantuvo en ese juego y más tarde conectó un jonrón.

Ese fue apenas su quinto juego de regreso después de perderse 19 partidos del 15 de mayo al 4 de junio por inflamación en la parte baja de la espalda.

En los 47 juegos que disputó antes del jueves, Seager bateó para .186 con nueve jonrones y 24 carreras impulsadas.

Cuando Seager fue activado de la lista de lesionados la primera vez, conectó un jonrón de dos carreras en su primer juego de regreso que puso a los Rangers al frente en una victoria 3-2 sobre los Guardianes de Cleveland el 5 de junio. Eso puso fin a una mala racha, la peor de su carrera, de 0 de 29 en las 12 temporadas en las Grandes Ligas del cinco veces All-Star.

Texas también dejó en libertad al infielder Blaine Crim, quien había bateado para .263 en 21 juegos en Triple-A Round Rock desde que fue adquirido el 23 de mayo mediante un reclamo de waivers procedente de Colorado.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Destacados del día

Díaz-Canel niega apertura política y dice que no habrá restauración capitalista en Cuba tras reformas de junio

Díaz-Canel niega apertura política y dice que no habrá restauración capitalista en Cuba tras reformas de junio

Arrestan a cubano acusado de intentar desalojar con cuchillo a dos inquilinos en Downtown Miami, según policía

Arrestan a cubano acusado de intentar desalojar con cuchillo a dos inquilinos en Downtown Miami, según policía

Devastadores terremotos en Venezuela dejan 164 muertos y 971 heridos; La Guaira es zona de desastre

Devastadores terremotos en Venezuela dejan 164 muertos y 971 heridos; La Guaira es zona de desastre

Frank Abel pide clemencia a Marco Rubio desde un centro de ICE ante posible deportación a Cuba

Frank Abel pide clemencia a Marco Rubio desde un centro de ICE ante posible deportación a Cuba

Un puesto de comida en Mount Prospect, Illinois, el 8 de junio del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Economía de EEUU creció a un sólido ritmo de 2,1% entre enero y marzo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter