El campocorto de Rangers Corey Seager sale de la lista de conmociones y vuelve al lineup

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Los Rangers realizaron el movimiento antes del primer juego de su serie de cuatro partidos en Toronto, cuando Seager estaba en la alineación como tercer bate. Ocurrió en el octavo de 15 días consecutivos en los que Texas tiene programado un juego.

El jugador utilitario Cody Freeman fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una hernia de disco.

Seager estaba en la lista de lesionados de siete días de las Grandes Ligas por la conmoción cerebral que resultó de una colisión con el receptor de Kansas City, Carter Jensen, el 11 de junio, aunque Seager se mantuvo en ese juego y más tarde conectó un jonrón.

Ese fue apenas su quinto juego de regreso después de perderse 19 partidos del 15 de mayo al 4 de junio por inflamación en la parte baja de la espalda.

En los 47 juegos que disputó antes del jueves, Seager bateó para .186 con nueve jonrones y 24 carreras impulsadas.

Cuando Seager fue activado de la lista de lesionados la primera vez, conectó un jonrón de dos carreras en su primer juego de regreso que puso a los Rangers al frente en una victoria 3-2 sobre los Guardianes de Cleveland el 5 de junio. Eso puso fin a una mala racha, la peor de su carrera, de 0 de 29 en las 12 temporadas en las Grandes Ligas del cinco veces All-Star.

Texas también dejó en libertad al infielder Blaine Crim, quien había bateado para .263 en 21 juegos en Triple-A Round Rock desde que fue adquirido el 23 de mayo mediante un reclamo de waivers procedente de Colorado. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP