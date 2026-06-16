El campocorto de los Rojos, Elly De La Cruz, irá a rehabilitación este fin de semana

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El campocorto de los Rojos de Cincinnati, Elly de la Cruz (al frente a la derecha), se sienta en la banca tras ser retirado de la alineación debido a una lesión durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el lunes 1 de junio de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Kareem Elgazzar) AP

De La Cruz —quien ha estado fuera desde el 1 de junio debido a una distensión en el isquiotibial derecho— se rehabilitará con Louisville, de Triple-A, que esta semana está en Gwinnett. El mánager Terry Francona comentó antes del juego del martes contra los Mets de Nueva York que De La Cruz esperaba incorporarse a los Bats el jueves, jugar cinco entradas como campocorto el viernes, ser el bateador designado el sábado y disputar un juego completo como campocorto el domingo.

De La Cruz realizó otro entrenamiento antes del juego del martes y podría correr las bases antes de que los Rojos enfrenten a los Mets el miércoles por la tarde.

Francona indicó que la fecha más temprana en la que De La Cruz podría ser activado es el 23 de junio contra Milwaukee.

De La Cruz salió del juego del 31 de mayo contra los Bravos de Atlanta con rigidez en el isquiotibial derecho después de conectar un sencillo en la quinta entrada. Se le cortó una racha de 276 juegos consecutivos apareciendo, la sexta más larga para un jugador de los Rojos en la era de expansión (desde 1961). Su racha comenzó el 30 de julio de 2024.

Antes de ingresar en la lista de lesionados, De La Cruz bateaba para .280 con 12 jonrones.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP