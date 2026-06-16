americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El campocorto de los Rojos, Elly De La Cruz, irá a rehabilitación este fin de semana

CINCINNATI (AP) — Se espera que el campocorto de los Rojos, Elly De La Cruz, comience una asignación de rehabilitación el jueves y podría regresar a la alineación de Cincinnati a principios de la próxima semana si todo sale bien.

El campocorto de los Rojos de Cincinnati, Elly de la Cruz (al frente a la derecha), se sienta en la banca tras ser retirado de la alineación debido a una lesión durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el lunes 1 de junio de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Kareem Elgazzar)
El campocorto de los Rojos de Cincinnati, Elly de la Cruz (al frente a la derecha), se sienta en la banca tras ser retirado de la alineación debido a una lesión durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el lunes 1 de junio de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Kareem Elgazzar) AP

De La Cruz —quien ha estado fuera desde el 1 de junio debido a una distensión en el isquiotibial derecho— se rehabilitará con Louisville, de Triple-A, que esta semana está en Gwinnett. El mánager Terry Francona comentó antes del juego del martes contra los Mets de Nueva York que De La Cruz esperaba incorporarse a los Bats el jueves, jugar cinco entradas como campocorto el viernes, ser el bateador designado el sábado y disputar un juego completo como campocorto el domingo.

De La Cruz realizó otro entrenamiento antes del juego del martes y podría correr las bases antes de que los Rojos enfrenten a los Mets el miércoles por la tarde.

Francona indicó que la fecha más temprana en la que De La Cruz podría ser activado es el 23 de junio contra Milwaukee.

De La Cruz salió del juego del 31 de mayo contra los Bravos de Atlanta con rigidez en el isquiotibial derecho después de conectar un sencillo en la quinta entrada. Se le cortó una racha de 276 juegos consecutivos apareciendo, la sexta más larga para un jugador de los Rojos en la era de expansión (desde 1961). Su racha comenzó el 30 de julio de 2024.

Antes de ingresar en la lista de lesionados, De La Cruz bateaba para .280 con 12 jonrones.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

Asaltan banco en La Habana durante un apagón horas antes del pago de pensiones a miles de jubilados

Asaltan banco en La Habana durante un apagón horas antes del pago de pensiones a miles de jubilados

Administración TRUMP revoca la visa a la hija de Carlos Lage, dueña de restaurantes de lujo en La Habana

Administración TRUMP revoca la visa a la hija de Carlos Lage, dueña de restaurantes de lujo en La Habana

Trump se reúne con Zelensky en el G7 y afirma que Rusia debe alcanzar un acuerdo para terminar la guerra

Trump se reúne con Zelensky en el G7 y afirma que Rusia debe alcanzar un acuerdo para terminar la guerra

Trump confirma que el estrecho de Ormuz estará totalmente abierto este viernes tras acuerdo con Irán

Trump confirma que el estrecho de Ormuz estará totalmente abierto este viernes tras acuerdo con Irán

Plataforma EnvíosCuba anuncia su cierre en medio de las sanciones de Trump contra el conglomerado GAESA

Plataforma EnvíosCuba anuncia su cierre en medio de las sanciones de Trump contra el conglomerado GAESA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter