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El campeón defensor PSG enfrenta al Bayern en semifinal de la Champions

PARÍS (AP) — El campeón vigente Paris Saint-Germain recibe el martes al seis veces ganador Bayern Munich en el partido de ida de su semifinal de la Liga de Campeones.

Harry Kane del Bayern Munich reacciona durante el encuentro de la Bundesliga ante el Mainz el sábado 25 de abril del 2026. (AP Foto/Michael Probst)
Harry Kane del Bayern Munich reacciona durante el encuentro de la Bundesliga ante el Mainz el sábado 25 de abril del 2026. (AP Foto/Michael Probst) AP

El equipo de Luis Enrique cuenta con su plantel completo, mientras que el Bayern de Vincent Kompany llega tras ampliar el récord con su 35mo título de la Bundesliga y sigue en camino de lograr un triplete.

El Bayern no contará con su técnico, quien tendrá que cumplir un juego de suspensión tras quejarse en el encuentro de cuartos ante el Real Madrid, y no podrá entrar al vestuario y estar en la zona técnica en el Parque de los Príncipes.

Pero el equipo alemán llegará confiado después de venció 2-1 al PSG de visita en la fase de liga en noviembre, con dos goles del extremo izquierdo Luis Díaz.

Finalista en dos ocasiones, el PSG disputa su tercera semifinal consecutiva y se mide a un Bayern que no ha perdido en ninguna competición desde el 24 de enero y que marcó 19 goles en los últimos cinco partidos.

El delantero Harry Kane llegó a 53 goles el sábado en otra temporada prolífica, y el extremo derecho Michael Olise también se hizo presente en el marcador, mientras el Bayern remontó tras ir perdiendo 3-0 al descanso para vencer 4-3 al Mainz en la Bundesliga.

El PSG, líder de la Ligue 1, también dio descanso a algunos titulares en una victoria 3-0 en Angers el sábado y espera tener listos para ser titulares a los mediocampistas Vitinha y Fabián Ruiz, junto a João Neves, en el Parque de los Príncipes.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, manifestó que asistiría al partido, y el ayuntamiento de París se engalanó con los colores del PSG.

“Esta noche estaré junto al equipo en el Parque de los Príncipes. Todos los parisinos están con ustedes, esperamos una victoria. Buena suerte”, publicó Grégorie en X.

El Atlético de Madrid recibe al Arsenal el miércoles en el otro partido de ida de semifinales.

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Deportes de AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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