El buscado narcotraficante Sebastián Marset es capturado en Bolivia

SANTIAGO (AP) — El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, buscado en diversos países y acusado de ser el cerebro del crimen de un fiscal paraguayo en 2022, fue detenido el viernes durante una redada policial en Bolivia, informó el titular de la Secretaría Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid.

“Esto está confirmado”, aseveró Rachid en una rueda de prensa. "Los organismos de seguridad de Bolivia nos confirmaron a nosotros".

Rachid no brindó mayores detalles sobre la operación ni las circunstancias de su detención, al señalar que “el operativo sigue en curso”. Adelantó que "lo que se espera es que la autoridad de Bolivia remita el informe correspondiente a las autoridades del Paraguay”.

Marset, de 34 años, es acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas. En su contra pesan diversos cargos por lo que es requerido por la justicia de Bolivia, Uruguay, Brasil, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Europol e Interpol, además de Paraguay.

El uruguayo se encontraba prófugo desde 2023, cuando logró escapar de una operación de las autoridades bolivianas para su captura en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

En su contra pesan acusaciones de diversos delitos relacionados con el crimen organizado y lavado de dinero, aunque la más grave se refiere al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022 cuando vacacionaba en una playa del Caribe colombiano.

Las autoridades afirman que Marset estableció una organización criminal a lo largo de Paraguay, Uruguay y Bolivia para exportar cocaína a Europa.

El hermano de Marset, Diego Marset, fue arrestado en Brasil en 2023 luego de ser uno de los prófugos más buscados de Sudamérica, mientras que su esposa, Gianina García Troche, se encuentra detenida en Paraguay desde mayo el año pasado tras ser extraditada desde España.

García Troche está acusada de lavado de activos y es apuntada como parte de la estructura criminal supuestamente dirigida por su pareja, según las autoridades paraguayas.

FUENTE: AP

